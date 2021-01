La bellissima cantante Emma Marrone, ha dichiarato apertamente su Instagram, che lei è la sua certezza, ma vediamo meglio insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Una cantante bravissima ed una donna molto apprezzata, stiamo parlando di Emma Marrone, che ha fatto una particolare dichiarazione su Instagram.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Emma Marrone dichiara su di lei: “Una certezza. Sempre”

Lei ha iniziato la sua carriera partecipando al programma di Maria De Filippi, Amici, e da quel momento di strada ne ha fatta davvero tantissima.

LEGGI ANCHE —> L’EREDITA: FLAVIO INSINNA SI COMMUOVE IN DIRETTA PER IL RACCONTO DEL RAGAZZO

Stiamo parlando di Emma Marrone, una donna bellissima ed una bravissima e super apprezzata cantante.

Negli anni ha anche dovuto affrontare, più volte, un percorso con una malattia che si riaffacciava, ma lei è sempre riuscita a sconfiggerla.

Come sappiamo, in queste ultime settimane, poi è uscita la sua nuovissima canzone in coppia con una sua amica, e collega, Alessandra Amoroso, anche lei uscita dalla scuola di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE —> CHE DIO CI AIUTI: “CI SONO STATI DEI LUTTI….” IL TRISTE RACCONTO DI ELENA SOFIA RICCI

La canzone che si chiama ” Pezzo di cuore” è già in vetta a tutte le classifiche ed il loro video ha ben oltre 800.000 visualizzazione in solamente 6 giorni.

Ma torniamo al profilo social di Instagram di Emma Marrone, dove pubblica sia immagini mentre lavora, ma anche momenti della sua vita privata.

E proprio in questo caso, la particolare fotografia che ha pubblicato ha lasciato un sorriso sul volto di chi la guardava.

Emma ha infatti pubblicato un’immagine di un buonissimo piatto di pasta al pesto e la didascalia è la seguente:

“Pasta al pesto.Una certezza.Sempre.❤️”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

In pochissimo tempo ha ricevuto i complimenti e le proprie opinioni su questo piatto che piace davvero a tutti.

Ed il vostro piatto che vi fà sentire al sicuro qual’è? Pasta al pesto come Emma Marrone o qualche altra prelibatezza?