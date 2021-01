Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bravissima e bellissima Elena Sofia Ricci, lasciando tutti scioccati.

Una donna bellissima ed una bravissima attrice, che con la fiction Che Dio ci aiuti, ha riscosso un enorme successo.

Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci, che ha rilasciato una recente, e particolare intervista.

Che Dio ci aiuti: “Ci sono stati dei lutti…” il triste racconto di Elena Sofia Ricci

Il successo della fiction Che Dio ci aiuti, ormai è una certezza, e tutti i vari personaggi hanno preso un posto particolare nel cuore di molti telespettatori.

In una recente intervista, alle pagine del giornale Vero, Elena Sofia Ricci, ha fatto una particolare dichiarazione.

Come ci potevamo immaginare, girare questa serie è stato più difficile delle precedenti per via di tutte le restrizioni che ci sono in atto per via della pandemia da Covid.19

Durante tutte le riprese, oltre a rispettare il distanziamento, hanno eseguito ben 3 tamponi alla settimana, ma purtroppo ci sono stati anche dei lutti, e le parole di Elena Sofia Ricci, sono state le seguenti:

“C’è stata gente qui che ha avuto dei lutti ed è stato doloroso non poter stringere a sè una persona diventata ormai di famiglia, che aveva perso un suo caro….”

Passando alla fiction, ha dichiarato che il suo personaggio, ovvero Suor Angela, é “meravigliosamente imperfetta”, e che dovrà fare i conti con il suo passato che non ricorda.

Sicuramente le prossime puntate che ci attendono, come ha dichiarato nel corso dell’intervista, sono molto interessanti per via degli sviluppi sorprendenti che ci saranno nella narrazione.

E voi seguite la fiction Il paradiso delle Signore, cosa ne pensate delle motivazioni della perdita di memoria di Suor Angela? Quale legame c’è con Erasmo?