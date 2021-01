Vediamo insieme di capire ce cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore.

Una delle soap opera maggiormente seguite degli ultimi tempi, che possiamo vedere sulla Rai, stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle Signore.

Vediamo insieme che cosa succederà e soprattutto se è vero quello che si dice su Adelaide.

Il Paradiso delle signore: Adelaide ha avvelenato Arturo? lo scenario

Come sappiano nell’ultima puntata che è andata in onda è morto il personaggio di Arturo, e sembra che la Contessa possa c’entrare in quale modo nell’accaduto.

Abbiamo potuto vedere che la Contessa voleva tenere buono Arturo, ed ha suggerito più volte di prendere una posizione di forza nei suoi confronti.

Bergamini, dichiara che grazie alla contessa lui si presenta al Circolo per parlare con Arturo, come ha indicato il Commendatore.

Successivamente Adelaide si farà trovare triste, per via dell’amicizia che sembra interrompersi per un litigio con Bergamini.

Ma nella puntata successiva, si riesce a trovare un’accordo, tra le varie parti, e alla villa, dopo una esclusiva cena, Arturo alza il calice pensando di essere entrato in una nuova era per le due famiglie.

Italo informa il Commendatore che tutti i documenti sono sulla sua scrivania, ma proprio in questo momento Arturo si tocca il petto e cade a terra esanime.

Cosimo inizia a disperarsi dicendo di chiamare il medico, mentre la Contessa guarda la scena e non fa assolutamente nulla, tanto da non sembrare nemmeno preoccupata.