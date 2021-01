Vediamo cosa è successo nella puntata del’Eredità dove Flavio Insinna si è commosso in diretta per il racconto del ragazzo.

Il game show condotto dal bravissima Flavio Insinna è molto amato e seguito tutte le sere, stiamo parlando ovviamente dell’Eredità.

Vediamo insieme che cosa è successo, e per quale motivo si è commosso in diretta.

L’Eredità: Flavio Insinna si commuove in diretta per il racconto del ragazzo

La puntata che è andata in onda ieri sera, del programma pre serale della Rai, ovvero l’Eredità, si è aperta mostrando una lettera che è stata ricevuta in redazione.

Ma questa volta, era una lettera molto particolare, che arrivava dalla Svizzera, ed ha fatto letteralmente commuovere il bravo padrone di casa, Flavio Insinna.

Un suo fan, è un ragazzo affetto da atrofia muscolare, e mostrando la lettera, insieme ad una fotografia ricevuta ha dichiarato:

“Tutto quello che ci mandate è sempre prezioso, ma oggi un po’ di più….”

Il ragazzo che ha scritto la lettera, ringraziava Flavio ed il programma perchè sostiene Telethon e grazie a loro sta ricevendo una cura per la sua malattia.

Ovviamente, Flavio si è rivolto a tutto il pubblico che segue il programma per ringraziarli, perchè da casa i progetti, o le campagne di raccolta fondi, sono sempre molto seguite.

Sul volto di Flavio Insinna si leggeva tutta la sua commozione per la lettera ricevuta, come sicuramente sarà stato anche per chi era in casa.

Terminata l’anteprima, ovviamente è iniziato il gioco vero e proprio, che tiene incollati alla televisione tantissimi telespettatori.

Anche voi vi siete commossi alle parole lette da Flavio Insinna scritte da questo ragazzo che vive in Svizzera?