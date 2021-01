Claudia Ruggeri, il vestito non trattiene le sue curve: la Miss infiamma il web

Claudia Ruggeri irresistibile su Instagram: la Miss di Avanti un altro ha infiammato gli studi Mediaset con un vestito aderente in pelle

Un vestito aderente in pelle scura che non ha trattenuto le curve della Miss di Avanti un altro. E così il web si è scatenato per la carica sexy del post della showgirl che sta scalando velocemente le posizioni su Instagram nella speciale classifica del gradimento dei follower. La bellezza romana, cognata di Paolo Bonolis, è una delle stelle che più brillano nel game show Avanti un altro. Nel ruolo di Miss ha spesso catturato l’attenzione dei telespettatori che si perdono nella sua bellezza ma soprattutto nelle sue curve bollenti.

Nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale ha fatto impazzire i follower, che si sono detti pazzi di lei e della sua straordinaria sensualità. Una foto che ha fatto davvero il classico giro del web e che ha scatenato le fantasie di migliaia di suoi ammiratori che la seguono adesso anche sui social in attesa che possa far ritorno in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri ha stupito tutti. Nell’ultimo periodo appare ancora più bella che mai. In una forma fisica smagliante, negli ultimi post ha regalato emozioni forti a chi la segue. Immagini non per deboli di cuore, soprattutto l’ultima che l’ha mostrata in una serie di scollature che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. Nel completo in pelle scura (post pubblicato sotto) ha infuocato persino gli studi Mediaset nelle registrazioni della nuova edizione di Avanti un altro.

Tantissimi i commenti di approvazione per la showgirl che riesce sempre ad attirare l’attenzione su di se, grazie ad una simpatia innata ma soprattutto alle sue qualità fisiche che la proiettano tra i personaggi più amati anche sul web. Ci sarà ancora da attendere un po’ di tempo prima di poter rivedere la Miss in azione nel game show Avani un altro che quest’anno comincerà l’8 marzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip.