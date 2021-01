Elettra Lamborghini rivela: “Sono attratta da una concorrente del GF Vip”

Elettra Lamborghini lo ha svelato ai propri followers tramite alcune Instagram Stories: è attratta da una concorrente (donna) del GF Vip. Ecco di chi si tratta.

Elettra Lamborghini è incontenibile e sui social ha espresso più volte il proprio parere sul GF Vip 5, ma in queste ore quella che sta facendo molto parlare è la sua ultima dichiarazione: la cantante ha ammesso di essere attratta da una concorrente donna del Grande Fratello Vip 5. Elettra ha svelato il suo nome e il perché sia rimasta affascinata da lei, il tutto ovviamente espresso con i suoi soliti modi spassosi che hanno divertito molti followers: ecco le sue parole.

Elettra Lamborghini, nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini (che ha fondato la famosa casa automobilistica) non solo è ereditiera del grandissimo patrimonio del nonno: negli ultimi anni si è fatta molto conoscere anche nel mondo dello spettacolo. A partire da “Riccanza“, il programma andato in onda su Mtv nel quale è stata mostrata la vita dei giovani rampolli italiani (tra i cui partecipanti c’è stato anche Tommaso Zorzi), la showgirl si è fatta sempre più strada nel mondo della tv, arrivando persino ad incidere dei pezzi musicali e partecipare al Festival di Sanremo 2020. La sua “Musica e il resto scompare” ha infatti fatto da colonna sonora al primo lockdown e alle vacanze estive di milioni di italiani.

Sembra che la star fosse ad un passo dall’entrare nella Casa del Grande Fratello Vip quest’anno: si è parlato molto di una sua probabile incursione all’interno della Casa a Capodanno, mentre alla sorella Ginevra Lamborghini era stata proposta una vera e propria partecipazione al reality tra i concorrenti.

Elettra Lamborghini bisessuale

Sposata da circa quattro mesi con il produttore discografico Afrojack (pseudonimo di Nick van de Wall) con una cerimonia da sogno sul lago di Como, la showgirl non ha mai nascosto però la sua attrazione per le donne. Anzi, pare che fino all’arrivo di Afrojack nella sua vita, la 26enne prediligesse decisamente il sesso femminile. Sull’argomento qualche tempo fa ai fan su Instagram aveva rivelato: “Ho avuto pochi ex e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!“. Ma ovviamente anche dopo il matrimonio Elettra non si è mai tirata indietro nel fare molti apprezzamenti anche alle donne: nelle ultime ore ha puntato gli occhi su una concorrente del Grande Fratello Vip, ammettendo di esserne attratta. Ecco di chi si tratta.

Elettra Lamborghini, la confessione: “Me la farei”

È stato a causa del gioco che tanto sta andando di moda tra gli influencer sui social del ‘Vero o Falso’ che Elettra si è lasciata andare alla confessione ai suoi followers. In risposta ad un utente che le ha chiesto “Continui ad essere attratta dalle donne?” infatti, la showgirl ha risposto: “Vero, Rosalinda me la farei“. Ma chi è Rosalinda? Elettra lo ha poi chiarito con la Story seguente.

È stato in risposta ad un’altra domanda che la cantante ha chiarito meglio la questione. Al fan che le ha chiesto letteralmente: “Amò ma shippi le rosmello?“, riferendosi alla forte amicizia che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 si è instaurata tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, Elettra ha risposto con il tono e l’ironia che la contraddistingue: “Se shippo le Rosmello? No raga io shippo le Rosghini“, giocando sull’accostamento di nomi Rosalinda – Lamborghini.

E così la confessione è arrivata: si tratta proprio di Rosalinda Cannavò, che si trova ancora nella Casa nel famoso reality di Canale 5. Ovviamente tutto però resta un gioco, dato che come la stessa Elettra ripete spesso, del suo Nick è e resta innamoratissima.