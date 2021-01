Manuela Ferrara racconta a Piero Chiambretti la fine della sua breve storia con il calciatore Gonzalo Higuain. La bella influencer, ospite in studio nel programma Tiki Taka, ha voluto mettere i puntini sulle i, spiegando esattamente come è finita la relazione tra lei e il campione juventino. La coppia nei mesi scorsi era uscita allo scoperto e aveva ufficializzato la relazione, ma dopo pochissimo tempo qualcosa è andato storto. Manuela Ferrera racconta di avere vissuto una breve ma intensa storia d’amore con Higuain, terminata dopo la scoperta di una particolare passione del calciatore. Gonzalo e Manuela si frequentavano da qualche mese facendo avanti indietro tra Torino e Milano, dove la modella vive e lavora, quando la showgirl 36enne si accorta che il calciatore aveva una passione per le “zozze” intendendo altre donne di facili costumi. La ex meteorina non specifica come e quando ha capito la particolare tendenza del fidanzato, ma spiega che per questo motivo ha deciso di chiudere la immediatamente la relazione. Higuain non sarebbe l’unico calciatore ad aver fatto breccia nel cuore della Ferrara.

Il gossip l’ha accostata anche a Cristiano Ronaldo, ma lei ci tiene a precisare che tra lei e il portoghese non è mai successo nulla. L’unico contatto che hanno avuto è stato un messaggio privato sui social che Ronaldo le avrebbe mandato per congratularsi con lei. Manuela Ferrera è un influencer, showgirl e fotomodella bresciana, molto tifosa della Juventus.

Tra le sue apparizioni televisive possiamo ricordarla come meteorina, insieme alla gemella, durante il TG4 di Emilio Fede. Nell’ultimo periodo è stata scelta Barbara D’Urso come opinionista di Pomeriggio5. Nel suo curriculum c’è anche un calendario senza veli per il magazine For Men che l’ha incoronata come la nuova Cindy Crawford italiana.