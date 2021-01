Isola dei famosi 2021: svelati i primi nomi dei concorrenti

Manca davvero poco per l’inizio di una nuova edizione de L’isola dei famosi 2021: ecco i nomi dei possibili concorrenti

L’isola dei famosi inizierà subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Ieri sera, Alfonso Signorini ha annunciato che il reality terminerà il primo marzo e dalla settimana successiva sbarcheranno i naufraghi. Quindi la data ufficiale è arrivata e l’isola partirà l‘8 marzo. Ma chi saranno i concorrenti pronti a mettersi in gioco?

Isola dei famosi 2021: Sossio Aruta e la Isoardi smentiscono la partenza

C’è grande attesa per questa nuovissima e particolare edizione de L’isola dei famosi 2021. A causa dell’emergenza sanitaria purtroppo cambieranno molte cose ma il reality ha assicurato la produzione si farà. Al timone, troveremo Ilary Blasi che si è detta già pronta per la conduzione. Intanto, dal web, gli appassionati iniziano a chiedersi da chi sarà composto il cast e chi saranno gli opinionisti.

Nei giorni scorsi si è parlato della possibile presenza di Elisa Isoardi ma poche ore fa lei stessa ha smentito la sua presenza. C’è da dire, però, che l’ex conduttrice de La Prova del cuoco si è diretta già due volte negli studi Mediaset e per adesso pare non abbia progetti in Rai. Intanto, un’altra smentita è arrivata anche da un ex cavaliere di Uomini e donne: Sossio Aruta, anche lui finito tra i papabili nomi.

I possibili concorrenti di questa edizione

A riportare i papabili nomi del cast di questa edizione de l‘isola dei famosi è TvBlog. Secondo il noto portale, pare che nella lista ci sarebbe Valentina Persia, storica protagonista del varietà “La sai l’ultima?”. Da Ballando con le stelle, invece potrebbe arrivare il modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar. Inoltre, circola anche il nome di Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti.

Ma non è finita qui perchè pare che anche il pugile Clemente Russo potrebbe decidere si sbarcare sull’isola. Ricordiamo che quest’ultimo ha già partecipato ad un reality, il GFVip. Tra gli opinionisti, invece dopo l’addio di Alvin in questi istanti è apparso il nome della possibile coppia formata da Aurora Ramazzotti e Teo Mammuccari.