Selvaggia Roma, la scollatura è davvero illegale: il selfie fa il giro del web

Selvaggia Roma ha stupito i follower di Instagram con una scollatura definita illegale. Post che ha fatto velocemente il giro del web

Un selfie da capogiro, di quelli che non passano inosservati sui social e che catturano l’attenzione generale. E’ quello che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram la web influencer romana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha raccolto tantissimi consensi tra like e commenti da parte dei fan che hanno voluto esprimere tutto il loro gradimento nei suoi confronti. Nel programma di Alfonso Signorini non è stata una delle concorrenti più fortunate, con la sua eliminazione che non le ha permesso di dimostrare tutto il suo valore. Nella casa qualche alterco di troppo ha convinto gli spettatori a non votare per la sua permanenza nel gioco. Forse esprimendo giudizi affrettati sul suo conto, in quanto adesso viene riscoperta dai follower di Instagram. Ma scopriamo i dettagli dell’ultimo selfie che ha pubblicato e che ha scatenato i follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma è una delle protagoniste assolute sui social, con la sua bellezza e sensualità che lascia spesso senza parole. Non è la prima volta che accade che un suo post riesce a raccogliere tanti consensi in termini di like e commenti. Curve sempre in primo piano, la trentenne romana rimane tra le web influencer più apprezzate anche per il suo carattere schietto e diretto. Una che dice sempre quello che pensa insomma e che non bada troppo alle conseguenze delle sue parole. Un carattere impulsivo, che piace ai follower. Ma il suo ‘pezzo forte’ rimane senza dubbio quello del fisico scolpito e tutte curve. Con i dettagli bollenti che non sono sfuggiti ai follower nell’ultimo selfie. Che ha messo in risalto le sue qualità che le permettono di fare spesso il giro del web. Parliamo di una scollatura mozzafiato che i follower hanno definito ‘illegale’ e che abbiamo postato sotto lasciando a voi ogni commento.