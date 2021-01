Cerchiamo di capire insieme che cosa è stato comunicato ieri sera, e per quale motivo Tommao Zorzi non ha reagito bene.

Il programma condotto da Alfonso Signorini, va orlami avanti da mesi, stiamo parlando del Grande Fratello Vip.

Vediamo insieme che cosa sta succedendo e soprattuto per quale motivo, Tommaso Zorzi, non era d’accordo.

GF VIP: Tommaso non ci stà a quello che che gli viene comunicato

Nella serata di ieri, c’è stato ovviamente l’appuntamento speciale del Grande Fratello Vip, ed è successo qualcosa di molto particolare.

Alfonso Signorini, infatti ha letto un comunicato ufficiale direttamente dalla regia, ed ha comunicato, finalmente la data in cui terminerà il Grane Fratello Vip.

Questo era un annuncio, che gli inquilini stavano aspettando da giorni, ma anche chi lo segue da casa, perché si erano fatte molte congetture.

Alfonso, ha iniziato dicendo, che anche per loro, quindi la regia, e tutti i tecnici non è facile far durare così tanto il programma e poi ha dichiarato:

“finalmente posso comunicarvi la data ufficiale. Grande fratello Vip finirà lunedì 1 marzo”

Tutti gli inquilini erano davvero impreparati ad una data cos’ lontana, tanto che Tommaso Zorzi dichiara immediatamente e domanda se per caso è uno scherzo.

All’interno della casa sembra essere calato il gelo, e nessuno parlava più, i ragazzi, infatti non pensavano di dover rimanere ancora così tanto tempo.

Stefani Orlando commenta dicendo, ce pensavano finisse un po’ prima, e non così lontano, aveva idea che terminasse intorno al 20 di febbraio.