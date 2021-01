GFVip, prima della diretta comunicato ufficiale sul “concorrente che beve”

E’ appena arrivato un comunicato ufficiale da parte della produzione del GFVip sul presunto ex concorrente che si presenta negli studi un pò brillo

Sono ormai giorni che si parla di una ex concorrente del GFVip che si presenta negli studi dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. A poche ore dalla diretta, ad intervenire sul caso è stata la stessa redazione con un comunicato ufficiale sulla propria pagina social. La Produzione fa sapere che non c’è nulla di vero e sicuramente Alfonso Signorini tornerà sull’argomento tra poco… Andiamo a vedere cosa hanno scritto.

La produzione del GFVip smentisce il pettegolezzo sulla concorrente che beve

Chi avrà seguito la diretta da Casa Chi con Gabriele Parpiglia, di sicuro avrà sentito il pettegolezzo. Il giornalista e amico di Alfonso Signorini ha lanciato nei giorni scorsi una vera e propria bomba. Nel dettaglio ha fatto sapere che c’è un’ ex gieffina che prima di presentarsi in puntata berrebbe qualche bicchiere di vino di troppo e ascolterebbe musica Rap a tutto volume.

Inoltre, tale atteggiamento darebbe molto fastidio alla produzione del GFVip che più volte è intervenuto dandole un addirittura un ultimatum. Ovviamente Parpiglia non ha fatto nomi, ma ha svelato qualche piccolo indizio sulla persona. Si tratterebbe di una donna che durante le dirette è seduta sempre in seconda fila con acconciature molto particolari.

Il pubblico chiede un intervento disciplinare

A smentire tale gossip, però, ci ha pensato proprio la produzione del Grande Fratello Vip, pochi istanti fa. Nel dettaglio, attraverso il comunicato si apprende anche che non ci sarà nessun provvedimento disciplinare in quanto non esiste nulla di ciò che è stato scritto su varie testate giornalistiche.

Possiamo, dunque, confermare, che dietro le quinte del programma non è successo nulla di tutto ciò. Dando uno sguardo al post sotto pubblicato, si può notare come il pubblico da casa, non abbia commentato tale smentita ma abbia chiesto di intervenire su un’altra concorrente: Dayane Mello. Nelle ultime ore, la giovane è finita in una vera e propria bufera per alcune parole poco carine nei confronti dei colleghi. Cosa succederà?