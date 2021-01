GF VIP, produzione furiosa con un ex: “Beve troppo prima della diretta”

Secondo alcune indiscrezioni pare che un ex concorrente del Grande Fratello Vip prima della diretta si presenta un pò troppo su di giri

Nelle ultime ore sul web sta circolando una notizia davvero clamorosa. L’indiscrezione è partita direttamente da casa Chi e Gabriele Parpiglia. Pare che ci sia un ex concorrente del Grande Fratello Vip che prima delle dirette ama ascoltare musica Rap e bere qualche bicchiere di troppo. La persona in questione, si presenterebbe negli studi in condizioni non ottimali e la produzione pare le abbia dato un ultimatum. Di chi stiamo parlando?

Il Grande Fratello Vip e l’ultimatum ad un ex concorrente

Gabriele Parpiglia, molto vicino ad Alfonso Signorini, a Casa Chi ha sganciato la bomba. Stando alle sue parole si tratterebbe di una ex concorrente donna che è stata richiamata dalla produzione del Grande Fratello Vip per il suo comportamento.

Ovviamente, il giornalista non ha fatto nomi ma basterà vedere con attenzione la puntata di lunedì sera 25 gennaio per capire di chi si tratta. Il pubblico da casa ormai è curioso e vuole sapere a tutti chi è che ha “mancato” di rispetto.

Parpiglia ha anche comunicato ai follower che la redazione del reality, non è affatto contenta di questo atteggiamento e pare che le sia stato dato un ultimatum: o la smette di bere o può restare a casa.

Chi è la donna in questione?

Il giornalista di Chi, nonchè grande amico di Alfonso Signorini, precisiamo non ha fatto nomi ma ha voluto lanciare un piccolo indizio a chi ha seguito la diretta social. Gabriele Pariglia ha spiegato che si tratta di una donna molto rock, che ama ballare e divertirsi e che ascolta musica Rap. Inoltre, ha precisato anche che si siede sempre in seconda fila e ama acconciature particolari. Di chi si tratta?

Intanto, nell’attesa della puntata di lunedì 25, possiamo anticipare, cosa vedremo. Come riportano gli spoiler, durante la diretta entrerà una nuova concorrente insieme al suo pappagallo. Signorini, inoltre, annuncerà con grande attesa anche il nome della prima finalista di questa edizione, tra Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Stefania Orlando.