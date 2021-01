La trama di Mina Settembre del 31 gennaio: Gelsomina in crisi con Domenico e alle prese con un’accumulatrice seriale

Continua con grande successo la serie tv Mina Settembre. La fiction Rai che vede protagonista Serena Rossi e Giuseppe Zeno ha conquistato il cuore degli italiani, portando grandi ascolti alla rete di Stato. ll 31 gennaio andrà in onda la quarta delle sei puntate previste di questa prima stagione. Le anticipazioni rivelano che saranno trasmessi due nuovi episodi dal titolo: “Amare è lottare” e “Solitudine”. Vediamo insieme i dettagli.

Mina Settembre: anticipazioni 31 gennaio

Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre, dell’episodio intitolato “Amare è lottare” svelano che le cose tra Gelsomina e Domenico si faranno sempre più complicate. La donna, però, riuscirà a distrarsi dai suoi problemi di cuore, grazie al lavoro, occupandosi così di un nuovo caso.

Intanto, Rudy, il portiere del palazzo dove lavora l’assistente sociale, ha preso con se un ragazzino di 11 anni. Il piccolino figlio di un marocchino e di una donna napoletana, è rimasto solo dopo che il papà è finito in carcere. Per non lasciarlo in mezzo alla strada, l’uomo ha promesso di prendersene cura.

Mina chiede aiuto al Generale, la mamma s’infuria

Mina però con i giorni capirà sempre di più di non stare bene con se stessa e che Domenico le manca. Intanto, però, anche questa volta i suoi pensieri saranno occupati da un nuovo caso. Le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre del 31 gennaio, rivelano che Gelsomina sarà alle prese con un’accumulatrice seriale che rischia lo sfratto. Per cercare di evitare il peggio, l’assistente sociale tenterà di parlare con un suo amico. Si tratta di un Generale, suo vicino di casa e nemico della mamma Olga.

Nell’attesa di vedere la quarta puntata possiamo confermare che gli ascolti continuano a premiare la fiction. Serena Rossi ancora una volta ha mostrato di essere all’altezza del suo ruolo e della propria professionalità, ottenendo grandi meriti. Le puntate andate in onda hanno raggiunto quasi sei milioni di spettatori e uno share a pochi passi dal 23%. Infine, ricordiamo anche che chi non ha seguito gli episodi precedenti può rivederli su RaiPlay.