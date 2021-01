C’è Posta Per Te: l’abito di Maria in velluto è da sogno ma il prezzo è scioccante

Maria De Filippi per la terza puntata di C’è Posta Per Te ha indossato un fantastico abito in velluto, gli spettatori sono letteralmente rimasti estasiasti, ma la cifra è da perdere la testa, ecco quanto costa

Nella terza puntata di C’è Posta Per Te, la conduttrice, Maria De Filippi ha lasciato il pubblico a bocca aperta, indossando un bellissimo abito in velluto nero. Come ogni sabato sera, la puntata del talk show è andata in onda facendo commuovere i telespettatori grazie alle storie sorprendenti che la De Filippi sceglie di farci conoscere, un viaggio nei sentimenti di persone a noi sconosciute ma che riescono a regalarci delle forte emozioni, ma a far incuriosire i fan del programma è stato l’outfit di Maria, i quali ormai esperti di ricerca sul prezzo degli abiti indossati dai vip sono riusciti ad individuare il brand e la cifra del vestito, andiamo a scoprire quanto costa.

Maria De Filippi, vestito da urlo per la terza puntata di C’è Posta Per Te: cifra shock

Gli appassionati di C’è Posta Per Te non hanno potuto fare a meno di notare l’eleganza di Maria De Filippi ed incuriositi si sono subito adoperati a cercare il brand del suo outfit, questa volta un’utente su twitter è riuscito ad individuare le informazioni necessarie e ha scoperto che il vestito è di un noto marchio, cioè Saint Laurent e la cifra si aggira intorno ai 1190€ invece le scarpe sono di Gianvito Rossi e costa ben 560€. La De Filippi come in ogni suo programma conferma di avere uno stile raffinato e mai appariscente o volgare, ma comunque molto costoso, i fan scoprendo la cifra del suo outfit sono rimasti letalmente scioccati, infatti nel totale il look della presentatrice ha un costo di ben 1750€.

Per scoprire altri favolosi outfit di Maria De Filippi non ci resta che aspettare le prossime puntate dei suoi vari programmi e come ogni volta ci lascerà a bocca aperta di fronte ai suoi look da sogno.