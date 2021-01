Barbara d’Urso è finita nell’occhio delle critiche per una foto pubblicata su Instagram che la conduttrice avrebbe modificato con dei filtri

La conduttrice napoletana è stata pesantemente criticata su Instagram per una foto pubblicata che sarebbe stata ritoccata con alcuni filtri. Non è la prima volta che accade che sui social si scatenino forti polemiche nei suoi confronti, sempre per lo stesso motivo. Come per tanti personaggi della televisione, anche per la 63enne regina della programmazione Mediaset ci sono applausi e fischi. Nel senso che non si può piacere a tutti soprattutto quando si è personaggio pubblico largamente conosciuto sia in televisione che sui social. E per questo motivo critiche ed elogi vanno di pari passo. E’ evidente però che soprattutto su Instagram si leggono troppo spesso commenti anche pesanti e volgari che si dovrebbero limitare. Si può essere anche non d’accordo con un personaggio pubblico e non condividere quello che propone in televisione. Ma mai si dovrebbe arrivare a delle bassezze che troppo spesso si leggono in giro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara d’Urso è un personaggio seguitissimo anche sui social, con tantissimi follower che impazziscono per le sue doti fisiche che a 63 anni la fanno apparire come una donna sensuale e dalle curve bollenti. Ma tantissime sono le critiche per lei. Il motivo è sempre lo stesso: la conduttrice modificherebbe le sue foto in modo da apparire più bella di quanto lo sia nella vita reale. Queste accuse sono state mosse nei suoi confronti anche per l’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale, con tantissimi follower che non hanno apprezzato lo scatto, scagliandosi contro la conduttrice anche con pesanti critiche. Aspetto che ha lasciato indifferente la diretta interessata, che continua ad ignorare queste critiche sul web e ad andare avanti per la sua strada. Sostenuta dall’affetto di migliaia di fan che la coprono di complimenti e di amore. Come sempre il post finito nell’occhio delle critiche lo abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.