Sonia Bruganelli, anche la foto senza filtri scatena le polemiche tra i follower

Sonia Bruganelli ha postato una foto su Instagram che ha scatenato ancora una volta le polemiche di alcuni follower. Scopriamo il motivo

La moglie di Paolo Bonolis viene spesso bersagliata dai follower di Instagram, con viarie accuse. Da tempo l’imprenditrice è presa di mira per il suo atteggiamento, sia per come appare fisicamente che per gli outfit che mostra. Se da un lato ci sono tantissimi fan che la esaltano e che stravedono per lei ed il marito conduttore, dall’altra parte sono tanti i detrattori che l’accusano di avere poca sensibilità anche in un momento storico difficile per il nostro paese. Ostentare agiatezza e marchi importanti spesso fa arrabbiare chi osserva. Una storia vecchia questa, che purtroppo caratterizza i personaggi dello spettacolo e della televisione. O comunque le persone famose, che da un lato vengono esaltati dai fan che li apprezzano ma dall’altro devono subire le critiche pesanti. Spesso poi accade che si venga bersagliati a prescindere, a volte anche senza un reale motivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Un po’ quello che accade a Sonia Bruganelli. Che di sicuro qualche scivolone lo avrà anche commesso, ma che adesso vive una situazione che l’accomuna a tantissimi altri personaggi. Uno su tutti Barbara D’Urso, che spesso viene attaccata anche in modo poco elegante da follower che magari le contestano il modo di fare televisione. Lo stesso vale per la moglie di Paolo Bonolis, che anche quando posta foto senza filtri e magari non mostra oggetti con marchi di prestigio, viene comunque attaccata a prescindere. E’ accaduto per lei anche nell’ultimo post, con tanti follower che hanno esaltato la sua figura, e tanti altri che le hanno chiesto la data di inizio di Avanti un altro (che ricordiamo comincerà il prossimo 8 marzo). Ma c’è stato anche qualche commento di critica verso di lei: “Bene non ostenta più le firme penso per poco ancora ma speriamo ci risparmi i suoi orrendi outfit e i primi piani filtrati con ciglia finte come se non ci fosse un domani”. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.