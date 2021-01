Belen Rodriguez incinta: i primi scatti con il pancino (FOTO)

Belen Rodriguez aspetta il suo secondo figlio dallo stylist Antonino Spinalbese e Diva e Donna posta i primi scatti con il pancino

Belen Rodriguez è in attesa sul serio e su questo non sembrano esserci dubbi. Seppur la show girl ancora non ha dato nessuna conferma, gli scatti postati da Diva e Donna nell’ultimo numero e le foto precedenti circolate sul web, non lasciano dubbi. Infatti, più fonti hanno assicurato che la modella aspetta il suo secondo bambino dallo stylist Antonio Spinalbese, nonchè suo compagno dalla scorsa estate. Un amore nato solo pochi mesi fa, ma che le ha cambiato letteralmente la vita.

Il settimanale Diva e Donna l’ha beccata con un abbigliamento decisamente premaman. Belen Rodriguez ha posato i suoi jeans attilati e magliette aderenti, indossando un abbigliamento casual e pratico, forse per nascondere le prime rotondità. Infatti, come mostrano gli scatti del giornale, indossa una camicia larghissima e più volte ha appoggiato la mano sul pancino, uno dei gesti più classici di chi è in dolce attesa.

Secondo alcune indiscrezioni, riportante da fonti molto vicine alla modella argentina, Belen avrebbe da poco concluso il suo terzo mese di gravidanza. Inoltre, sembra anche che abbia rallentato un pò i suoi impegni lavorativi, dedicandosi più a se stessa e a Santiago.

Gli indizi che confermano la gravidanza della modella

Non sembrano esserci più dubbi sulla gravidanza di Belen Rodriguez. Prima di queste esclusive foto di Diva e Donna, alcuni fan sul proprio account Instagram della modella hanno notato alcuni dettagli.

Pare infatti, che la conduttrice porti con se un braccialetto particolare. Si tratta di un bracciale anti nausea, sintomo molto comune nei primi mesi di gravidanza. Una prova inequivocabile che ovviamente ne conferma il suo stato.

Infine, secondo alcune indiscrezioni, sembra anche che il suo ex marito Stefano De Martino non abbia preso bene la notizia. Dopo il breve ritorno di fiamma, finito nel mese di maggio, i due sono rimasti in contatto solo per il bene del figlio Santiago, che ricordiamo ad oggi ha ben otto anni.