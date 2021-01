Vediamo insieme, alcune voci che stanno girando sulle anticipazioni di Che Dio ci aiuti, e della scelta di Azzurra di farsi suora.

La fiction, come sappiamo è molto amata e seguita da tempo, stiamo parlando ovviamente di Che Dio ci aiuti 6.

Ma in queste ultime ore, stanno girando delle particolari voci su Azzurra, e sulla scelta di diventare suora, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Che Dio ci aiuti: Veramente Azzurra si fa suora? Ecco l’indiscrezione

Ci sono molti personaggi amati all’interno della fiction Che Dio ci aiuti, giunta alla sua sesta edizione, oltre ovviamente a Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Un’altro personaggio che è nel cuore di molti telespettatori è quello di Azzurra, interpretato dalla bellissima Francesca Chillemi.

La ragazza, nel corso della passata edizione, ha ricevuto la vocazione, anche se Auor Angela e Suor Costanza, ne erano convinte da prima.

Ma in molti si chiedono, diventerà veramente suora oppure succederà qualcosa che le farà cambiare idea?

Ovviamente, non possiamo sapere con precisione il finale, ma se leggiamo e cerchiamo di interpretare quello che ha dichiarato Francesca in una recente intervista, magari qualcosa si scopre.

Il personaggio di Azzurra, ha dichiarato alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, doveva avere una qualche svolta, dove le varie vicissitudine che le sono capitate nelle precedenti stagioni.

Ha continuato dicendo:

“Ha affrontato cose difficili da accettare. La sua conversione è un modo per dedicarsi agli altri e non solo a sé stessa….si converte ma per un po’ resta legata al suo passato”

Fracesca ha anche aggiunto che succederà qualcosa che le farà davvero capire di non essere attaccata alle cose materiali.

Quindi, non escludiamo a priori che Azzurra non si farà suora, anche se sembra molto evidente.

E voi cosa ne pensate, riuscirà a terminare il suo percorso da Novizia e diventare finalmente Suora? Oppure succederà qualcosa che le farà cambiare idea?