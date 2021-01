Cerchiamo di capire per quale motivo, la bravissima e bellissima cantante Arisa, vuole abbandonare il programma Amici 2020.

Come sappiamo il talent condotto alla perfezione da Maria De Filippi, ovvero Amici 20 è sempre in fermento.

Ma questa volta, la voce arriva direttamente da un insegnante, che sembra voglia abbandonare il programma, vediamo insieme cosa stà succedendo.

Amici 20 Arisa vuole abbandonare il programma: il motivo

Come sappiamo il sabato va in onda una puntata speciale del programma Amici 20, dove ci sono le vaie esibizioni dei ragazzi.

LEGGI ANCHE —> IL CANTANTE MASCHERATO: SVELATA LA FARFALLA è UNA DONNA BELLISSIMA!

Ed ovviamente, non poteva che non mancare la lite tra Arisa ed il collega Rudy Zerby, dove la prima ha fatto i complimenti per l’esibizione al ragazzo, mentre Rudy non era assolutamente d’accordo con la collega.

Ma non era la sola, perché questa volta anche Anna Pettinelli, non ha apprezzato particolarmente quello che ha visto, ed è stata criticata anche, direttamente, Arisa, perché è un giudice troppo buono.

In questo momento è intervenuta direttamente Maria De Filippi, cercando di riparare, ma Arisa ha detto le seguenti parole:

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, PRIMA DELLA DIRETTA COMUNICATO UFFICIALE SUL “CONCORRENTE CHE BEVE”

“Licenziami. Non sto scherzando. E’ proprio una rottura!”

Insomma, tra Rudy ed Arisa non sembra esserci proprio il modo di trovare un punto d’incontro.

La bravissima cantante, ha dichiarato che lei da massimo supporto ai suoi allievi, e che anche negli altri insegnanti c’è qualcuno che a lei non piace ma non lo dice, perché preferisce non criticare nessuno.

Quindi per il momento non sembra che Maria De Filippi, abbia accettato la richiesta inoltrata da Arisa, ma scopriremo a breve se ci saranno ulteriori novità.

Secondo voi, riusciranno prima o poi a fare pace, o trovare un punto d’accordo Arisa e Rudy Zerby?