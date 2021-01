Ludovica Pagani, la promessa che i follower attendevano: “Tornerò a farlo per voi”

Ludovica Pagani irresistibile in una storia su Instagram: il video mostra le sue curve bollenti, e la sua promessa scatena i follower

La giornalista ed influencer ha pubblicato una serie di storie che hanno riscosso un grandissimo successo tra i follower, che amano ascoltare i particolari della sua vita privata. Ma anche ammirare le sue qualità fisiche che le permettono di rimanere tra i personaggi pubblici più seguiti in assoluto. Abbiamo più volte sottolineato la crescita della bellezza bergamasca, che ormai sembra pronta al grande salto in televisione, tanto che parte della critica la vedrebbe nel ruolo di erede di ‘sua maestà’ Diletta Leotta. Paragone azzardato o meno che sia, la popolarità della giornalista ed influencer rimane sotto gli occhi di tutti, con i numeri che parlano per lei e che non hanno bisogno di commenti. Sia nelle sue apparizioni televisive che in quelle sul web il successo è assolutamente garantito.

Ludovica Pagani ha pubblicato una serie di storie su Instagram che hanno lasciato i follower senza parole. Sia nella preparazione di un piatto di spaghetti, spiegando anche la ricetta ai fan. Ma soprattutto per un annuncio che ha voluto fare in outfit da capogiro. La scollatura evidente nell’annunciare la ripresa degli allenamenti che poi verranno postati in video su Instagram ha scatenato i follower. Che intanto hanno potuto ammirarla anche nel suo splendido fisico e con delle curve che non sono passate inosservate. Video (pubblicato sotto) che ha ottenuto un successo clamoroso, che non rappresenta una novità per lei che continua a crescere nell’indice di gradimento dei follower. Di lei il pubblico apprezza la sua forte spontaneità in tutto quello che fa, caratteristiche che la rendono irresistibile per alcuni fan che soprattutto sul web si dicono pazzi di lei. Voi cosa ne pensate, davvero la bellezza bergamasca potrebbe insidiare il primato tra le giornaliste sportive oggi detenuto da Diletta Leotta?