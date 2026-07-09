Milano: le conseguenze del devastante incendio alla Bartolini, immagini aeree rivelano l’entità del danno

La mattina dopo, la Bovisa ha il respiro corto: intorno al deposito Bartolini il tempo sembra rallentare, tra sirene rarefatte, odore acre che resta nell’aria e gesti misurati di chi mette in sicurezza ciò che resta. Dall’alto, le immagini non fanno sconti: il disegno del danno è netto, quasi geometrico.

A Milano, quando succede qualcosa di grande, la città se ne accorge. Qui, il maxi incendio al deposito Bartolini ha lasciato un segno che non è solo visivo. Il giorno dopo, le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza vanno avanti senza pause: squadre al lavoro, accessi regolati, perimetri chiusi. La priorità è evitare nuovi rischi, spegnere ogni focolaio residuo, rimuovere ciò che può cedere.

Non ci sono ancora dati ufficiali su eventuali danni alla salute o sulla qualità dell’aria oltre il perimetro. In questi casi, le autorità attivano monitoraggi specifici e aggiornano progressivamente i cittadini: finché non arrivano numeri certi, conviene attenersi alle indicazioni di prudenza diffuse sul posto. Stesso discorso per le cause del rogo: al momento non sono note e qualsiasi ipotesi sarebbe prematura.

Chi conosce la Bovisa lo sa: è un quartiere che tiene insieme officine e università, cortili operosi e rotaie. Il deposito stava dentro questo equilibrio, come un organo di una città che ogni giorno spedisce, riceve, smista. Ieri, nel momento più caldo dell’emergenza, alcuni camion parcheggiati all’esterno sono stati coinvolti. È un dettaglio che dice molto sulla velocità con cui il fuoco ha preso spazio.

Cosa mostrano davvero le immagini dall’alto

È a metà giornata che arriva la conferma visiva che mancava: le immagini aeree riprese sopra il capannone. Lì si vede la portata reale del danno. Il grande capannone è stato divorato dal fuoco: tetto compromesso, campate annerite, porzioni crollate. La mappa del calore ha disegnato un perimetro netto, un’area interna in cui tutto sembra ridursi a telai e lamiere. All’esterno, i mezzi colpiti dal calore appaiono come ombre lucide.

Questo sguardo dall’alto ha un effetto doppio. Da un lato aiuta chi deve valutare stabilità, viabilità, rimozioni. Dall’altro rende tangibile ciò che da terra si capisce solo a metà. Per esempio: l’estinzione del focolaio principale non coincide con la fine del rischio. Ci sono punti caldi, aree da raffreddare, materiali da trattare come rifiuti speciali. E c’è la logica dei tempi: rientri, riaperture parziali, deviazioni del traffico nelle strade attorno.

Impatto sul quartiere e sulla filiera

Sul piano pratico, l’effetto è immediato. La rete della logistica deve riorganizzarsi: tratte di consegna redistribuite, hub alternativi, turni rivisti. Per i lavoratori, oggi è soprattutto attesa e ricalcolo. Nel quartiere, alcune vie restano interdette e la viabilità si adatta. Chi passa in bici o in treno vicino alla Bovisa percepisce un odore che racconta la notte appena trascorsa.

C’è poi un tema che riguarda tutti: la familiarità con questi luoghi “dietro le quinte”. Di solito li incrociamo solo nel momento in cui un pacco arriva in tempo. Un rogo come questo li porta in primo piano. Ricorda quanto la città si regga su spazi che non vediamo, su personale che lavora quando la maggior parte dorme.

Non è chiaro quanto tempo servirà per una piena ripartenza: dipende dalle perizie strutturali, dalle verifiche ambientali, dalla ricostruzione del perimetro operativo. Ma una domanda s’impone, guardando quelle foto dall’alto: che cosa resta di una città quando brucia un suo “motore invisibile”? Forse, più di tutto, resta la capacità di rimettere insieme i pezzi. A patto di non dimenticare ciò che oggi vediamo così nitido, inciso nel metallo e nella memoria di Milano.