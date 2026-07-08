Viola Valentino compie 77 anni: l’amarezza per il silenzio dell’ex marito Riccardo Fogli

Un compleanno, una carriera che ha segnato un’epoca pop e un silenzio che punge più di una frase storta. A 77 anni, Viola Valentino guarda avanti, ma dietro di lei c’è ancora una storia lunga, luminosa e complicata con Riccardo Fogli. Ed è proprio lì che oggi fa più freddo.

Ha il passo di chi ha attraversato tempi e mode. Viola Valentino compie 77 anni il 1° luglio 2026. La sua voce resta un tassello di memoria collettiva. C’è chi ricorda dove stava la prima volta che ha sentito “Comprami”. Un juke-box al mare, un mangianastri in cucina, una radio del vicino. Nel 1979 quel singolo ha venduto, secondo i dati dell’epoca, oltre un milione di copie. Successi come “Sola” e “Romantici” hanno fatto il resto. Canzoni dirette. Parole che non tremano.

Poi c’è il matrimonio. Ventitré anni insieme. Viola Valentino e Riccardo Fogli, classe 1947, l’uomo che ha vinto il Sanremo 1982 con “Storie di tutti i giorni”. Prima ancora, la stagione con i Pooh, l’uscita dal gruppo, la carriera da solista. L’Italia seguiva tutto come se fosse una serie TV. Solo che era vita vera.

Una storia che ha fatto epoca

La loro è stata una storia d’amore in prima serata. Foto sui settimanali, tournée, dischi, apparizioni TV. C’erano i successi e c’erano le crepe. Chi ha vissuto quegli anni lo sa: il gossip correva più della posta. Ma i fatti rimangono stabili. Il matrimonio parte nei primi anni ’70 e si chiude all’inizio dei ’90. Ventitré anni sono un tempo enorme se li riempi di musica, viaggi, repliche di palco, città nuove, stanchezze. È normale che oggi molti leggano quella parabola per capire anche se stessi. Ci si specchia nei legami lunghi, nelle prove, nei ritorni possibili e in quelli mancati.

A 77 anni, Viola non gioca a riscrivere il passato. Lavora, canta, parla chiaro. La si è vista in teatri piccoli e in piazze estive, a contatto con un pubblico che conosce le parole meglio di lei. Non c’è nostalgia zuccherata. C’è mestiere. E c’è ancora voglia.

Il peso del silenzio oggi

Il punto arriva qui. Il giorno del compleanno non sono comparsi auguri pubblici di Riccardo Fogli sui canali ufficiali. Non sappiamo se ci siano stati messaggi privati: non ci sono conferme. Lei ha espresso amarezza. Ha usato toni duri, diventati virali in poche ore. Non cercava uno scontro televisivo, dice. Cercava un gesto minimo. Un segno. Perché a volte un “buon compleanno” non è galateo: è riconoscimento. È dire “quello che è stato, è stato, e ha contato”.

Il tema non è il pettegolezzo. È il valore del silenzio tra due ex coniugi che hanno condiviso tutto. Il pubblico capisce al volo. Siamo pieni di chat mute e numeri archiviati. Lo abbiamo provato anche noi: niente fa più rumore della mancata notifica.

Intanto la musica resta. “Comprami” gira ancora nelle playlist. “Storie di tutti i giorni” riapre finestre. Questi brani sono dati verificabili più di qualunque dichiarazione: classifiche, copie vendute, vittorie, date. Sono fatti. E i fatti, a lungo andare, battono le ombre.

Forse questo è il punto più umano della vicenda. Crescere non rende immuni dalle ferite piccole. Anzi, le rende più nitide. Ci ricordano chi siamo stati, con chi, e perché. Allora viene da chiedersi: in un tempo che ci invita a parlare sempre, può un augurio misurato valere quanto una canzone ben riuscita? E noi, davanti a un silenzio che punge, scegliamo di alzare il volume o di cambiare semplicemente stanza?