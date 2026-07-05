Set-Jetting 2026: Alla Scoperta delle Location Italiane più Amate da Film e Serie TV

Hai presente quella scena che ti è rimasta addosso? Nel 2026 il desiderio è semplice: andare a vedere dove è successa davvero. Il set‑jetting è la mappa emotiva dei nostri viaggi, e l’Italia è il suo set più generoso: luce, pietra, mare, e storie che camminano accanto a noi.

La nascita del turismo da schermo

La chiamano turismo da schermo. Nasce quando un film o una serie ci fa venire voglia di partire. Non esistono numeri univoci per l’Italia nel 2026. Ma le ricerche internazionali degli ultimi anni dicono che una fetta consistente di viaggiatori sceglie mete viste in streaming. Il resto lo fanno la memoria e il passaparola. L’Italia, intanto, continua a investire in produzioni e film commission. Le troupe arrivano. Le location cinematografiche si aprono. Le mappe cambiano.

Il set-jetting oltre i selfie

La verità è che il set‑jetting non è solo caccia ai selfie. È riconoscere un’angolatura, una luce, un suono. È capitato anche a me a Matera: curva l’auto, e all’improvviso rivedi l’inseguimento di Bond nei Sassi. È un corto circuito dolce. La finzione scivola nella vita. E tu ci sei dentro.

Le mete da segnare in agenda

Sicilia, prima tappa del cuore. A Taormina, il San Domenico Palace ha fatto da casa a The White Lotus S2. A un’ora, Cefalù e Noto offrono piazze barocche che il cinema ama. A Palermo, il Teatro Massimo resta un’icona de Il Padrino – Parte III. Qui il cineturismo è già quotidiano: andate al mattino presto, lasciate l’auto lontano dai centri storici.

Matera, Patrimonio UNESCO dal 1993, è ormai un classico. L’apertura di No Time To Die ha fissato per sempre i Sassi nell’immaginario globale. Camminate tra via Muro e piazza San Pietro Caveoso con passi leggeri: le case sono vive, abitate.

Costiera Amalfitana. Atrani e Amalfi sono riemerse grazie a Ripley (2024) e a nuove produzioni. Vicoli stretti, scale infinite, mare che raddoppia la luce. Qui più che altrove servono rispetto e pazienza: spazi minimi, comunità fragili. Evitate i weekend di punta.

Roma non ha bisogno di presentazioni. Da La grande bellezza a Suburra, fino alla corsa di Fast X su Trinità dei Monti. La Capitale è un manuale di scene a cielo aperto. All’alba, il Colosseo e il Lungotevere sembrano un set privato.

Venezia continua a sedurre. Ripley ci ha ricordato che la sua ombra in bianco e nero è una storia a parte. Per respirarla davvero, scegliete Cannaregio e Dorsoduro, e perdetevi senza fretta.

Lago di Como. La Villa del Balbianello, bene del FAI, è diventata mito con Casino Royale e Star Wars. Prenotate l’ingresso, arrivate in barca se potete. La cornice è già colonna sonora.

Nord dolce e discreto. Crema e la campagna intorno custodiscono Call Me by Your Name: piazze silenziose, strade bianche, biciclette. Qui il tempo scorre piano. È il suo punto di forza.

E poi le isole piccole: Procida, capitale italiana della cultura 2022, fa ancora risuonare Il Postino. Taccuino in tasca, porto colorato, vento basso. Non serve altro.

Consigli pratici e rispetto dei luoghi

Viaggiate fuori stagione: da marzo a maggio e da settembre a inizio novembre. Prenotate in anticipo alberghi e visite alle location di film e serie TV. Evitate droni e scatti invadenti. Le proprietà private non sono set aperti. Sostenete il quartiere: panifici, bar, guide locali. Usate il treno dove possibile. In molte zone è la scelta più semplice e pulita. Verificate se sono in corso riprese: a volte l’accesso cambia, e va bene così.

Il bello, alla fine, è questo: un’inquadratura ci porta in viaggio, ma a restare sono i dettagli che non comparevano in scena. Una signora alla finestra. L’odore del pane. Il passo che rallenta. Qual è la prima immagine, tra tutte quelle viste sullo schermo, in cui vorresti mettere i piedi domani?