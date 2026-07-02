Santa Margherita Ligure: Un Tesoro Nascosto tra Ville Aristocratiche, Giardini Segreti e Spiagge Smeraldo

Un borgo elegante che si svela solo a chi rallenta: tra ville con marmi consumati dal sale, un castello guardiano del mare, chiese piene di sorprese, giardini che si aprono come quaderni segreti e un blu che nasconde icone silenziose. Santa Margherita Ligure è un invito a guardare due volte.

Chi arriva pensa a vetrine lucide e bar eleganti. È vero, ci sono. Ma Santa Margherita Ligure cambia passo appena ti allontani di cento metri dal lungomare. Le creuze si arrampicano, l’odore dei pini copre quello della salsedine, i panni stesi sfiorano i vicoli. Qui la città parla piano e non fa scena.

Tra ville e giardini: la collina che non ti aspetti

La prima tappa è Villa Durazzo. Nata nel 1678 per i Durazzo, affaccia su un parco di terrazze con giardini all’italiana, agrumi e statue. Il pavimento in ciottoli, tipico ligure, racconta storie con disegni in bianco e nero. Dentro, sale affrescate e arredi d’epoca. L’accesso al parco è di norma libero; le mostre possono avere orari e biglietti variabili.

San Giacomo di Corte

Accanto sale la chiesa di San Giacomo di Corte. Lì dentro trovi legno scolpito e dorato, opere attribuite alla scuola genovese del Settecento, processioni antiche che resistono. Non serve conoscere i nomi: basta vedere come la luce tocca i volti delle statue.

Il castello sul mare

Scendi di nuovo e incontri il castello sul mare. La Repubblica di Genova lo costruì nella metà del Cinquecento per difendersi dai corsari. Oggi è una piccola sentinella che guarda il Golfo del Tigullio. Ci arrivi in pochi minuti a piedi. Dalla sua base il tramonto disegna profili netti, e capisci perché qui i fotografi tornano sempre.

Il giardino segreto

Un angolo amato dai locali? Dentro il parco di Villa Durazzo c’è un piccolo spazio raccolto, siepi alte e una pergola: molti lo chiamano “giardino segreto”. Non tutti lo definiscono così nelle mappe ufficiali, ma l’atmosfera è quella. Ti siedi e senti solo cicale e passi.

Sott’acqua e sul bagnasciuga: il blu che racconta

Le spiagge cittadine sono facili: Ghiaia, Minaglia, il Lido. Ghiaia fine, servizi, bagni dove cambiarti. Chi cerca verde smeraldo spinge fino a Paraggi, tra Santa e Portofino: fondale sabbioso, acqua smeraldo, pinete alle spalle. Siamo dentro l’Area Marina Protetta di Portofino (istituita nel 1999). Qui vigono regole chiare: niente ancoraggi liberi nelle zone sensibili, niente pesca sportiva in molte aree. Meglio informarsi prima di entrare in acqua.

Il Cristo degli Abissi

Poco oltre, la baia di San Fruttuoso custodisce il Cristo degli Abissi. È una statua in bronzo collocata nel 1954 a circa 15 metri di profondità. I sub la raggiungono con immersioni semplici ma regolate; chi fa snorkeling spesso si affida a barche col fondo trasparente o a giornate di visibilità eccellente. Da Santa Margherita Ligure i battelli impiegano in media 30 minuti, mare permettendo. Ogni volta che il sole filtra tra le braccia alzate della statua, capita di vedere i pesci rallentare. O forse sei tu che smetti di contare il tempo.

C’è poi una cosa che non trovi sulle guide, ma esiste. All’alba, sul molo, i pescatori arrotolano le reti e si scambiano poche parole. Un signore mi indica il profilo del castello e dice: “Se lo guardi ogni giorno, cambia sempre.” Sembra poco, è tutto. È il promemoria che gli scenari famosi hanno pieghe intime, e che la bellezza sta nelle piccole variazioni.

Allora, cosa porti via da qui? Forse non un elenco di “da fare”, ma una domanda semplice: qual è il tuo punto segreto, quello che non fotografi e che ti resta addosso? In fondo, anche una città elegante ha bisogno di essere scelta due volte. E il mare, quando tace, parla meglio di tutti.