Guccini Reinterpreta Bella Ciao nel 2020: un Appello Partigiano contro Salvini, Berlusconi e i Fasci della Meloni

Nell’aprile del 2020, mentre l’Italia serrava porte e finestre, una voce antica tornò a bussare. Era il richiamo della Resistenza che cercava aria nel lockdown: poche note, un ritornello noto, e la voglia di riconoscersi ancora, anche a distanza.

In quei giorni sospesi, il Paese cercava riti condivisi. Il 25 aprile si avvicinava. Le piazze erano vuote, ma le persone avevano voglia di cantare. La rete divenne palco e platea: comparvero dirette, maratone, hashtag. Tra queste, la mobilitazione online di #iorestolibero, spinta da Carlo Petrini e da un arcipelago di realtà civiche. L’idea era semplice e potente: portare l’inno partigiano là dove non potevamo andare, cioè nelle case.

Un 25 aprile in streaming

La canzone era la stessa di sempre: Bella ciao. Un canto che ha attraversato decenni, confini, lingue. Lo sentivamo durante le manifestazioni, nelle scuole, nei cori improvvisati allo stadio. Nel 2020, quello stesso canto tornò come un promemoria. Servivano parole chiare, una bussola etica, una memoria viva.

Proprio lì, davanti a uno schermo, arrivò anche Francesco Guccini. Da lui ti aspetti rughe che parlano, ironia asciutta, un lessico piano ma pieno. Guccini non ha mai avuto bisogno di fuochi d’artificio. A lui basta un’immagine giusta, una stoccata mormorata. Quella volta scelse di non limitarsi alla versione canonica. Fece un passo in più.

Solo a metà di quel breve video la traiettoria cambiò. Ed ecco le parole che accendono ancora oggi discussioni: “C’erano Salvini, con Berlusconi e coi fasci della Meloni. Ma noi faremo la Resistenza, oh partigiano, portali via”. La frase circolò rapida sui social. Non ci sono dati ufficiali univoci sulle visualizzazioni, perché i contenuti apparvero su più canali e in clip diverse. Ma il passaparola fu evidente: il pezzo divenne argomento di giornata.

Parole che scottano, ancora

La risposta politica non tardò. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, chiese pubblicamente il senso di quelle parole. Il confronto prese la forma che conosciamo: post, talk show, commenti a cascata. Il termine “fasci” è uno strappo semantico che brucia, affonda in una memoria nazionale non pacificata. È un lessico che nella tradizione antifascista esiste, ma che nel dibattito odierno viene subito vissuto come accusa personale. Qui sta la tensione: tra simbolo e cronaca, tra canto corale e polemica del giorno dopo.

Eppure, il punto non era ridurre tutto a un botta e risposta. La mossa di Guccini riportava il canto nel suo uso originario: una canzone politica che parla al presente, non un santino da esporre in bacheca. Un inno serve quando apre finestre, non quando rassicura.

Allora la domanda diventa un’altra: che cosa chiediamo oggi a Bella ciao? Un gesto identitario o un impegno concreto? È legittimo rileggere un inno, come si fa con un classico letterario, per capire dove siamo caduti e dove vogliamo andare. È rischioso, certo. Ma il rischio fa parte della musica che conta.

Forse, in quel 25 aprile digitale, l’Italia cercava proprio questo: una memoria capace di muoversi, di non restare ferma. E una voce che ci costringesse a guardare in faccia la parola “partigiano”, senza trasformarla in un souvenir. Oggi che le piazze sono tornate piene, cosa vogliamo sentirci dire da un canto così? Una carezza o una scossa? Nell’eco di quelle note, la scelta non è mai neutra. E non lo è neppure il silenzio.