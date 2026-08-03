Una redazione piccola, telefoni muti per ore, poi l’email che gela l’aria. Succede quando un’inchiesta tocca nervi scoperti: lo senti nei corridoi, negli occhi di chi ha passato mesi a verificare. In Catalogna, questo brivido ha un nome: la minaccia di sanzioni contro chi fa domande scomode.

La Spagna contro il Giornalismo Indipendente: Sanzioni in Vista per le Inchieste de La Directa

La Directa non è un gigante editoriale. È una cooperativa, radicata tra Catalogna e País Valencià, che lavora con caffè corti, taccuini pieni, e un’ossessione per i fatti. Da anni segue piste su repressione, diritti fondamentali e controllo delle piazze. Ha raccontato assemblee studentesche, occupazioni, sindacati di base. E, soprattutto, ha acceso una luce dove di solito è buio: la presenza di poliziotti infiltrati in spazi sociali e associazioni indipendentiste.

Le loro inchieste hanno ricostruito storie con pazienza: anni di frequentazioni, viaggi condivisi, relazioni affettive, militanze mimetizzate. Non è fiction, è metodo. Cronologia, riscontri, documenti. Dal 2022 in poi la testata ha reso note diverse identità operative, attive per periodi che in alcuni casi superano i due anni. È un tema delicato: qui si incrociano la sicurezza pubblica e il diritto a sapere come lo Stato esercita il potere.

Per mesi queste rivelazioni hanno circolato tra rabbia, sollievo e incredulità. Poi, il cambio di passo. Secondo quanto reso noto dalla stessa redazione, le autorità hanno avviato o preannunciato procedimenti amministrativi legati alla diffusione di dati su agenti sotto copertura. Si chiama burocrazia, ma pesa come un macigno: la Ley de Seguridad Ciudadana — la Ley Mordaza, come la chiamano in molti — prevede sanzioni per l’uso non autorizzato di immagini o informazioni di forze dell’ordine se ne deriva rischio per la loro sicurezza. Parliamo di multe che, nelle ipotesi più gravi, possono arrivare fino a decine di migliaia di euro. Non tutti i dettagli sono pubblici; quelli non confermati restano tali. Ma la direzione è chiara: si tenta di colpire chi pubblica, non chi ha abusato di fiducia.

E qui qualcosa stride. Il giornalismo indipendente è coperto da tutele precise: l’eccezione giornalistica nel quadro europeo sulla protezione dei dati, il principio di interesse pubblico, la giurisprudenza che chiede necessità e proporzionalità quando si limita la libertà di stampa. In parole semplici: se un’inchiesta svela dinamiche con impatto sulla collettività, lo Stato deve spiegare molto bene perché vuole farla tacere.

Cosa rischiano i cronisti di La Directa

Nel concreto, il rischio sono sanzioni amministrative, contestazioni sulla privacy, e un effetto più subdolo: l’autocensura. Una redazione piccola non ha uffici legali infiniti, e ogni notifica vale giornate di lavoro sottratte ai fatti. Nel frattempo, il Parlamento ha promesso più volte di riformare la Ley Mordaza, ma i passaggi decisivi si sono arenati. È un dato verificabile, che pesa: regole nate per l’ordine pubblico finiscono per colpire chi racconta l’ordine pubblico.

Perché la storia parla anche di noi

Se leggi queste righe a Milano, Cagliari o Bari, il punto ti riguarda comunque. Quanto trasparenza pubblica vogliamo quando parliamo di potere e di sicurezza? Quanto accettiamo che lo Stato entri nei movimenti sociali con identità fittizie, e quanto siamo disposti a punire chi lo documenta? Non esistono risposte facili. Ma esiste un termometro: quando i giornali piccoli smettono di fare domande perché temono la prossima multa, la democrazia ha la febbre.

Immagina una sera qualunque, le strade piene e un bar che chiude le sedie. Dentro, qualcuno rilegge un pezzo e si chiede: dire la verità su come viviamo insieme è ancora possibile senza pagare pegno? La risposta, come spesso accade, non sta in uno slogan. Sta in ciò che siamo disposti a difendere quando nessuno guarda.