La Camicia Stile Pigiama: Il Capo Versatile dell’Estate 2026

Un capo nato per il relax, promosso a pezzo chiave dei giorni di sole. La camicia stile pigiama accompagna l’Estate 2026 con grazia disinvolta: leggera, fresca, pronta a cambiare registro in base a come la indossi. È il tipo di scelta che racconta senza urlare.

La prima volta che l’ho provata fuori casa era domenica mattina. Bar, luce cruda, capelli legati al volo. Nessuno l’ha notata come pigiama: tutti hanno visto una camicia morbida, con piping sottile e bottoni discreti. È lì il bello: la camicia del pigiama ha un design essenziale – collo a rever, taglio dritto, cuciture pulite – che si presta a mille usi. E funziona quando le temperature salgono, complici tessuti come lino, seta lavata, viscosa o lyocell, traspiranti e leggeri.

Il nome inganna, la storia no. “Pigiama” arriva da una tradizione indiana e persiana di capi ampi e comodi. La versione camicia è passata dalle camere d’albergo alle passerelle negli ultimi anni, spinta dal boom dello loungewear. Oggi è un capo urbano a tutti gli effetti: a righe marine, tinta unita burro, oppure con micro pattern discreti. Se temi l’effetto “appena alzata”, resta con me: la soluzione non è cancellare la sua natura, ma incorniciarla.

Come scegliere la camicia stile pigiama

Cerca una mano fluida ma non molle. Una oversize di una taglia in più cade bene sulle spalle e non tira sui bottoni; se sei minuta, prova una lunghezza leggermente più corta o infilala davanti per segnare il punto vita. Le righe verticali slanciano, i colori chiari sono passepartout, il blu notte è chic anche di giorno. Dettagli che fanno qualità: bottoni in madreperla, impunture regolari, nessun lucido plastico se non cerchi il raso. Nota pratica: fibre naturali e miste aiutano a regolare il calore; se viaggi, la viscosa arricciata o il lyocell si stropicciano meno.

E qui arriva la chiave di volta. Per evitare l’effetto “notte”, bilancia la sua morbidezza con qualcosa di più strutturato. Il contrasto crea un outfit pulito, moderno, intenzionale. Morbido sopra, deciso sotto (o viceversa): è questa la bussola.

Abbinamenti pratici: giorno, ufficio, sera

Giorno/Weekend. Scegli denim rigido, vita alta, e infila solo il davanti della camicia. Ai piedi, sneakers bianche o sandali flat in pelle. Una cintura sottile interrompe la fluidità, un cappello a tesa larga risolve il sole di mezzogiorno. Se preferisci gambe libere, prova un bermuda sartoriale in lino: stesso effetto pulito, più aria sulle ginocchia.

Ufficio. La camicia del pigiama sotto un blazer leggero fa squadra con un pantalone dritto. Colori: sabbia, navy, panna. Scarpe chiuse ma comode – mocassini o slingback a tacco basso – e gioielli minimi. Chiudi uno o due bottoni, lascia il collo a rever in vista. Se il tailleur è in lino, scegli la camicia in seta opaca: due texture, un solo messaggio.

Sera. Vai di contrasto: gonna midi a tubino o pantaloni palazzo e sandali con tacco kitten. Set coordinato? Sì, ma spezza con una cintura rigida o una borsa piccola e squadrata. Il rossetto rosso fa il resto. Se ami il total white, aggiungi un orecchino scultoreo dorato per accendere il viso.

Dettagli che aiutano sempre: maniche arrotolate precise, collo stirato ma non piatto, un solo accessorio protagonista. In valigia occupa poco e salva molte situazioni; appesa in bagno durante la doccia, il vapore distende le pieghe. Lavaggio delicato, asciugatura su gruccia: dura più a lungo e resta morbida.

Alla fine, la camicia stile pigiama è un invito alla calma dentro il caos di luglio. Ti veste senza imporre, respira con te, si lascia guidare. La indossi stamattina per prendere il treno o per un aperitivo in spiaggia? Forse è questo il bello dell’Estate 2026: scegliere la leggerezza giusta, al momento giusto. Dove la porterai domani?