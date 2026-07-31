Ingiustizia a Messina: Il Dolore e lo Sconcerto dei Parenti e Testimoni del Crollo a Pistunina

Una notte intera a guardare le luci arancioni dei mezzi, a contare i minuti come fossero chiodi. A Pistunina, sud di Messina, il silenzio ha fatto rumore. Il cuore del quartiere ha battuto piano, sospeso tra la paura e una speranza testarda.

Hanno atteso fino all’alba. Parenti, amici, testimoni. Fermi a pochi metri dalle macerie del palazzo crollato. Il tempo ha perso forma. La mente ha girato in tondo. In questi casi il corpo resta, la voce no. Parla solo lo sguardo.

Il perimetro è chiuso. Gli operatori entrano a turni. I vigili del fuoco lavorano con geofoni, unità cinofile, mani esperte. La Protezione civile coordina. Le ambulanze restano in moto, pronte. I soccorsi seguono protocolli rigorosi. La finestra giusta può essere un varco di vita. La fretta, qui, non aiuta.

C’è però un punto che taglia dentro e non molla. Non è solo il dolore. È quella sensazione ruvida di ingiustizia. Di qualcosa che si poteva evitare. La piazza lo dice a mezza voce. Lo ripete con gesti piccoli: un passo avanti, due indietro. L’ansia fa attrito.

Non ci sono ancora certezze sulle cause del crollo. Le verifiche tecniche sono in corso. L’inchiesta dovrà chiarire. Al momento, nessuno scenario è confermato. È giusto ribadirlo. È giusto anche ascoltare chi aspetta e chiede perché. Le persone sanno riconoscere le crepe, nella pietra e nelle storie.

In Italia gran parte del patrimonio edilizio è stato costruito decenni fa. Molti edifici non nascono con criteri antisismici moderni. Messina vive in zona a rischio sismico. La memoria del 1908 non è letteratura. È un monito. Le regole esistono. Funzionano se diventano pratica quotidiana: controlli, manutenzione, trasparenza. Non slogan.

Sono dati pubblici: dove la prevenzione è costante, i danni calano. Anche i costi sociali. Eppure gli interventi si incagliano. Tra burocrazia, fondi a singhiozzo, attese infinite. In mezzo ci sono case abitate, scale percorse ogni giorno, bambini che corrono. E famiglie come quelle di Pistunina che, stanotte, hanno imparato a memoria il colore della polvere.

Il quartiere, la notte, le voci

Pistunina è un incrocio di storie semplici. Negozi di prossimità. Portoni aperti fino a tardi. Chi vive qui si conosce per nome. Nelle ore più dure si vede la comunità. C’è chi porta acqua. C’è chi regge una torcia. Sono gesti minimi che sorreggono il peso massimo. Non fanno notizia, ma tengono in piedi le persone.

Nei contesti di emergenza i soccorritori usano procedure precise. Tagli selettivi delle travi. Rilievi con droni. Silenzio operativo per ascoltare segnali. Ogni minuto chiede lucidità. Ogni decisione pesa.

Domande aperte e responsabilità

La parola che manca, spesso, è “manutenzione”. Programmare ispezioni. Mappare la vulnerabilità. Pubblicare dati leggibili. Prioritizzare ciò che è urgente. La responsabilità non è uno scarico a catena. È una filiera che parte dal proprietario, passa per i tecnici, arriva alle istituzioni. E torna ai cittadini, che devono poter capire e scegliere.

Non c’è un finale facile. All’alba, il sole arriva di taglio e fa brillare i granelli nell’aria. Qualcuno stringe il telefono. Qualcuno prega in silenzio. E a chi legge, a noi, resta una domanda semplice: quante albe così dovremo ancora vedere prima che “sicurezza” significhi casa, davvero, per tutti?