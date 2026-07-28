Tutto su Devin Booker, l’ex fidanzato di Kendall Jenner

Una storia di basket e riflettori: da Grand Rapids al deserto dell’Arizona, la traiettoria di Devin Booker corre tra record, stile e un amore finito con Kendall Jenner. Non è solo gossip: è la fotografia di un giocatore che ha trasformato la pressione in energia creativa.

Le origini e il gioco

Prima di essere “l’ex fidanzato di Kendall Jenner”, c’è Devin Booker. Nasce nel 1996, cresce tra Michigan e Mississippi, respira pallacanestro con un padre professionista, Melvin. Passa un anno a Kentucky, poi entra in NBA nel 2015, scelto dai Phoenix Suns. È una guardia tiratrice dal gesto pulito, capace di crearsi il tiro in un fazzoletto. Ama gli spazi medi, attacca dal palleggio, punisce i cambi.

Il dato che lo introduce nel club dei puri scorer? I famosi 70 punti segnati contro Boston nel 2017. Non è solo una cifra enorme. È il manifesto di un talento che regge volume e responsabilità. Con i Suns guida la risalita: nel 2021 tocca le Finals NBA, sfida Milwaukee, resta corto ma lascia un’impronta di personalità. In mezzo, più convocazioni da All-Star e il sigillo con Team USA: l’oro olimpico di Tokyo 2020, vinto tra fuso orario e jet lag come se nulla fosse.

Non è un tiratore monodimensionale. Negli anni aumenta letture e assist, lavora sul corpo, accetta il contatto. Quando Phoenix cambia pelle e ambizioni, lui non arretra. Tiene il ritmo dei playoff, migliora la selezione, flirta con percentuali da manuale. Il risultato è concreto: i Suns tornano stabilmente nelle parti alte del tabellone.

Tra luci pop e parquet

Poi c’è l’altra scena. L’America della cultura pop. Le foto con Kendall Jenner, i viaggi, gli avvistamenti, i silenzi. Una relazione iniziata nel 2020, interrotta in seguito. Le cronache raccontano alti e bassi. Oltre questo, però, resta la percezione: per molti, Booker entra nel salotto di casa non da giocatore, ma da volto. È un vantaggio? A volte sì. Apre porte, rende la NBA meno distante. È un rischio? Pure. Può mettere in ombra ciò che accade sul parquet. Dettaglio importante: sulle dinamiche private non ci sono documenti completi. I titoli cambiano, le date pure. Dove mancano conferme, vale il buon senso: rispettare i confini.

C’è un altro lato ancora. Lo stile. Booker ama le auto d’epoca, il design pulito, la luce delle case basse in Arizona. Ha mostrato la sua casa a Phoenix in un servizio dedicato agli interni: legno caldo, linee sobrie, zero eccessi. È l’estetica di chi cerca equilibrio, anche quando l’arena urla.

Intanto il gioco continua. Apre gli spazi per i compagni, legge i raddoppi, punisce in isolamento. Chi lo segue da vicino nota un dettaglio ricorrente: la pazienza. Sa aspettare il ritmo giusto. Sa tagliare il rumore.

E allora, come lo chiamiamo? Fenomeno offensivo. Volto pop. Leader che ha attraversato una ricostruzione e l’ha portata in finale. Forse la verità sta nell’incrocio. Lì dove il tiro cade, il tabellone vibra e il mondo fuori chiede una foto. La domanda, alla fine, è semplice: quando lo rivedremo a giocarsi una notte che conta davvero, con le luci che bruciano e il resto del mondo che, per un attimo, tace?