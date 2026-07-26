Gran Premio Ungheria: La Ferrari perde il podio a causa del doppio pit stop finale, Antonelli elogia la strategia

Un pomeriggio caldo, l’asfalto che vibra e una scommessa ai box che cambia tutto: all’Hungaroring la gara si è giocata più sul muretto che in rettilineo. La Ferrari ha perso il podio sul filo dei secondi, mentre Lando Norris ha trovato il colpo che vale una domenica da ricordare.

Il Gran Premio d’Ungheria vive spesso di dettagli. Circuito corto, 4,381 km, 14 curve, pochi sorpassi veri. Qui contano passo gara, aria pulita e decisioni chirurgiche. È il terreno perfetto per una storia in cui una squadra si prende un rischio e un’altra paga ogni decimo lasciato tra i cordoli.

A metà distanza la trama scorreva lineare: Lando Norris spingeva la sua McLaren con ritmo pulito, senza strappi. Dietro, la Ferrari teneva il passo e difendeva la posizione che profumava di podio. Niente fuochi d’artificio, solo gestione, come spesso accade a Budapest quando l’overcut vale poco e l’undercut non è garantito.

Poi, il punto di svolta. Nel finale, a Maranello hanno scelto il doppio pit stop. Una chiamata ambiziosa, forse necessaria per difendersi dall’undercut altrui o per avere gomma fresca nei giri decisivi. Il problema? All’Hungaroring il tempo perso in corsia box, tra 20 e 22 secondi a velocità limitata, è una montagna. E il secondo pilota nella “doppia sosta” paga sempre un extra di 2-4 secondi rispetto al primo per via della “coda” sulla piazzola. Sommate il traffico in uscita, gomme da mandare in temperatura e la finestra di spinta ormai ridotta: il podio evapora.

Non è un paradosso. È matematica da circuito anomalo. Qui anche un pit stop da manuale, 2.3-2.5 secondi, può non bastare se all’uscita trovi una vettura appena davanti in curva 1. Con aria sporca e telaio più leggero, fai fatica a riattaccare. Il risultato, sotto gli occhi di tutti, è stato un arretramento immediato di una o due posizioni proprio quando la corsa chiedeva stabilità. E quella casella sul podio, che fino a un attimo prima sembrava solida, è scivolata nella polvere dell’Hungaroring.

Perché il doppio pit stop ha cambiato la gara

Traccia stretta, pochi varchi: l’undercut “vale” meno se non trovi pista libera. Il secondo della fila perde secondi preziosi. In un finale corto, non li recuperi. Con asfalto caldo oltre i 40°C, mettere in temperatura le gomme nuove richiede un giro pieno. In quel giro, rischi l’undercut subito.

Detto questo, c’è un altro lato della medaglia. Andrea Kimi Antonelli – talento italiano del vivaio Mercedes, voce sempre più ascoltata nel paddock – ha parlato di “strategia intelligente”. Il senso, riportato a caldo e non supportato da trascrizioni ufficiali, è chiaro: meglio provare a vincere qualcosa che limitarsi a difendere. Tradotto: se davanti spingono, restare fermi è un autogol. E sì, a volte la mossa giusta non paga subito sul tabellone, ma costruisce un’identità.

Norris e la lezione dell’Hungaroring

Norris ha capitalizzato con freddezza. Ha gestito ritmo e gomme, ha coperto le mosse degli avversari e ha alzato il livello quando contava. È una vittoria “di peso”, perché mostra una McLaren capace di vincere non solo con velocità pura ma anche con ordine. E in un campionato lungo, questi sono i punti che non si dimenticano.

Resta l’immagine: un box che rischia, un altro che incassa, e il pubblico che trattiene il fiato mentre le pistole pneumatiche cantano. La prossima volta, con gli stessi secondi sul cronometro, sceglieremmo ancora l’attacco o salveremmo il margine? In fondo, la Formula 1 vive qui: nel battito tra una chiamata ai box e il coraggio di sostenerla.