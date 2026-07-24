Andrea Pirlo: Il Nuovo CT della Nazionale Italiana, Contratto Quadriennale da 1,5 Milioni più Bonus

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Una panchina che pesa come un simbolo, un Paese che aspetta una rotta chiara, un nome che fa scattare memorie lucide: oggi il calcio italiano si guarda allo specchio e sceglie la sua idea di futuro.

C’è un suono familiare quando dici “Pirlo”. È quel silenzio prima di una punizione, la rincorsa lenta, il piede che parla. L’Italia del pallone vive di immagini così. E ogni volta che la Nazionale si rimette in cammino, cerchiamo un gesto che tenga insieme passato e possibilità.

Negli ultimi giorni il tam tam è cresciuto. Canali social, messaggi incrociati, attese. Il nome è tornato al centro del tavolo con naturalezza. Per molti tifosi bastava quello per sentirsi già un po’ più leggeri.

Ora la notizia ha una forma precisa: Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La comunicazione è arrivata sui canali di Fabrizio Romano e ha acceso la serata. Il quadro economico indica un contratto quadriennale, circa 1,5 milioni a stagione più bonus legati ai risultati. Al momento non risulta pubblicata una nota ufficiale della FIGC; i dettagli finali restano da confermare. Ma la direzione è chiara.

Cosa porta Pirlo alla Nazionale

Porta una grammatica semplice: palla pulita, linee corte, coraggio nel primo passaggio. Da allenatore ha già attraversato strade diverse. Ha guidato la Juventus nel 2020-21, ha alzato Coppa Italia e Supercoppa, ha gestito uno spogliatoio pieno di gerarchie. Ha messo mani e idee in Turchia e in Serie B, tra aggiustamenti tattici e lavori di fino.

Con l’Italia, questo può tradursi in principi pratici. Primo: uscita dal basso misurata, non dogmatica. Secondo: centrocampo che detta ritmo. Terzo: rifinitura tra le linee con movimenti semplici, ripetuti, leggibili dai compagni. Immaginate Barella e Frattesi alternarsi tra inserimento e pulizia del possesso. Pensate a Chiesa libero nell’ultimo terzo, con ricezioni “a piede forte” per puntare l’uomo. E davanti? Un nove che lega, tipo Scamacca, più una seconda soluzione di profondità. In porta resta un faro: Donnarumma, che con i piedi può crescere dentro un copione chiaro.

Ci sono anche scommesse. La gestione delle transizioni difensive, per esempio. E la scelta delle altezze del pressing, contro avversari che non aspettano più.

Contratto, tempi e obiettivi misurabili

Un quadriennio ti obbliga a pensare in tappe. La prima è la qualificazione al Mondiale 2026. Poi la nuova Nations League. Infine l’Europeo 2028. I bonus dovrebbero allinearsi a questi traguardi, insieme a indicatori come piazzamento nel ranking FIFA e valorizzazione dei giovani. I particolari economici non sono pubblici al momento: è corretto dirlo, per trasparenza.

Sul campo, gli “obiettivi misurabili” sono numeri che contano. Creare 1,5 expected goals a partita contro avversari di pari livello. Tenere il baricentro oltre la metà in fase di possesso. Ridurre gli errori tecnici non forzati sotto i dieci a gara. Non sono slogan: sono bussola.

E poi c’è l’immagine. Pirlo è un modo di stare in campo. Pacato, ma intransigente sulla qualità. Se chiudete gli occhi lo vedete ancora piegare il corpo un attimo prima del tiro, come a dire: adesso scegliamo noi il tempo. È quello che chiediamo alla nostra Nazionale. Non magia, non rumore. Scelte giuste, al momento giusto. Siamo pronti a riconoscere quel tempo quando arriverà?