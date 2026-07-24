Andrea Pirlo: Il Nuovo CT della Nazionale Italiana, Contratto Quadriennale da 1,5 Milioni più Bonus

Una panchina che pesa come un simbolo, un Paese che aspetta una rotta chiara, un nome che fa scattare memorie lucide: oggi il calcio italiano si guarda allo specchio e sceglie la sua idea di futuro.

C’è un suono familiare quando dici “Pirlo”. È quel silenzio prima di una punizione, la rincorsa lenta, il piede che parla. L’Italia del pallone vive di immagini così. E ogni volta che la Nazionale si rimette in cammino, cerchiamo un gesto che tenga insieme passato e possibilità.

Negli ultimi giorni il tam tam è cresciuto. Canali social, messaggi incrociati, attese. Il nome è tornato al centro del tavolo con naturalezza. Per molti tifosi bastava quello per sentirsi già un po’ più leggeri.

Ora la notizia ha una forma precisa: Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La comunicazione è arrivata sui canali di Fabrizio Romano e ha acceso la serata. Il quadro economico indica un contratto quadriennale, circa 1,5 milioni a stagione più bonus legati ai risultati. Al momento non risulta pubblicata una nota ufficiale della FIGC; i dettagli finali restano da confermare. Ma la direzione è chiara.

Cosa porta Pirlo alla Nazionale

Porta una grammatica semplice: palla pulita, linee corte, coraggio nel primo passaggio. Da allenatore ha già attraversato strade diverse. Ha guidato la Juventus nel 2020-21, ha alzato Coppa Italia e Supercoppa, ha gestito uno spogliatoio pieno di gerarchie. Ha messo mani e idee in Turchia e in Serie B, tra aggiustamenti tattici e lavori di fino.

Con l’Italia, questo può tradursi in principi pratici. Primo: uscita dal basso misurata, non dogmatica. Secondo: centrocampo che detta ritmo. Terzo: rifinitura tra le linee con movimenti semplici, ripetuti, leggibili dai compagni. Immaginate Barella e Frattesi alternarsi tra inserimento e pulizia del possesso. Pensate a Chiesa libero nell’ultimo terzo, con ricezioni “a piede forte” per puntare l’uomo. E davanti? Un nove che lega, tipo Scamacca, più una seconda soluzione di profondità. In porta resta un faro: Donnarumma, che con i piedi può crescere dentro un copione chiaro.

Ci sono anche scommesse. La gestione delle transizioni difensive, per esempio. E la scelta delle altezze del pressing, contro avversari che non aspettano più.

Contratto, tempi e obiettivi misurabili

Un quadriennio ti obbliga a pensare in tappe. La prima è la qualificazione al Mondiale 2026. Poi la nuova Nations League. Infine l’Europeo 2028. I bonus dovrebbero allinearsi a questi traguardi, insieme a indicatori come piazzamento nel ranking FIFA e valorizzazione dei giovani. I particolari economici non sono pubblici al momento: è corretto dirlo, per trasparenza.

Sul campo, gli “obiettivi misurabili” sono numeri che contano. Creare 1,5 expected goals a partita contro avversari di pari livello. Tenere il baricentro oltre la metà in fase di possesso. Ridurre gli errori tecnici non forzati sotto i dieci a gara. Non sono slogan: sono bussola.

E poi c’è l’immagine. Pirlo è un modo di stare in campo. Pacato, ma intransigente sulla qualità. Se chiudete gli occhi lo vedete ancora piegare il corpo un attimo prima del tiro, come a dire: adesso scegliamo noi il tempo. È quello che chiediamo alla nostra Nazionale. Non magia, non rumore. Scelte giuste, al momento giusto. Siamo pronti a riconoscere quel tempo quando arriverà?