Modelletti gratuiti che sfrecciano in ogni chat di lavoro. Washington che drizza le antenne. Un possibile divieto che incombe. Qui non c’è solo tecnologia: c’è identità, potere, una corsa che ti chiede da che parte stare.

La Crescita dei Modelli AI Cinesi Spaventa gli USA: Possibile Divieto?

Negli ultimi mesi è successo qualcosa di strano e familiare. Gli sviluppatori americani testano modelli AI cinesi scaricati in due click. Sono open source, sono spesso gratuiti, e su molte attività vanno forte. Non è solo hype. Sulle leaderboard pubbliche (vedi la Open LLM Leaderboard su Hugging Face) compaiono sempre più spesso nomi come Qwen e Yi, competitivi su test come MMLU o GSM8K. Le aziende li provano per prototipi, chatbot interni, analisi documentali. L’argomento, nei corridoi, è semplice: “Se funziona e costa meno, perché no?”.

A metà di questa storia, però, arriva il nodo politico. Secondo indiscrezioni, l’amministrazione Trump valuta un ban per impedire alle aziende statunitensi l’uso di modelli sviluppati in Cina, specie se “aperti” e liberi da licenza onerosa. Al momento della scrittura non c’è un atto pubblico che lo sancisca. Il clima, però, è chiaro: la tecnologia torna terreno di competizione strategica.

Perché questi modelli fanno paura a Washington

La motivazione ufficiale più probabile è la sicurezza nazionale. I timori toccano tre punti. Primo: dipendenza tecnologica. Se una filiera critica si affida a modelli allenati e mantenuti all’estero, la leva politica aumenta. Secondo: rischio di abusi informativi. Modelli potenti, distribuiti senza barriere, possono accelerare campagne di influenza. Terzo: catena di fornitura e controlli deboli. Con l’open source è difficile tracciare chi modifica i pesi e come li ri-distribuisce.

Il precedente esiste. Gli USA hanno già stretto l’export di chip AI verso la Cina dal 2023. Hanno limitato dispositivi e software ritenuti rischiosi (da Huawei nei network 5G a TikTok sui dispositivi federali, fino al ban di prodotti legati a Kaspersky nel 2024). Un divieto d’uso dei modelli cinesi sarebbe la versione “software” della stessa linea. Il Commerce Department potrebbe imporre obblighi di conformità ai cloud provider, chiedere attestazioni d’uso, o vietare servizi che integrano direttamente pesi sviluppati in Cina. La fattibilità tecnica non è banale, ma gli strumenti legali esistono.

Cosa cambierebbe per aziende e sviluppatori

Per chi oggi sperimenta con Qwen o Yi (repository pubbliche come la pagina GitHub di Qwen sono ormai routine), un ban significherebbe riscrivere pipeline, rifare fine-tuning, validare alternative. I costi salirebbero nel breve. Le startup dovrebbero dimostrare la provenienza dei modelli, archiviare evidenze, firmare policy interne. I grandi gruppi chiederebbero ai fornitori garanzie e audit. Sui marketplace di modelli e su Hugging Face aumenterebbero i filtri geografici e le etichette di origine.

Sul mercato emergerebbero due dinamiche. La prima: più domanda per modelli “occidentali” e “europei”, con prezzi e licenze meno elastici. La seconda: maggiore frammentazione. Gli ingegneri perderebbero interoperabilità e tool condivisi. Anche l’innovazione “dal basso” ne risentirebbe: meno gratuiti forti, più barriere d’ingresso.

Resta una domanda che non ha ancora risposta certa: vietare l’uso interno blocca davvero la corsa o spinge solo verso vie più opache? Nel frattempo, tra una demo serale e un prompt che sorprende, quei modelli “stranieri” continuano a bussare allo schermo. E ci obbligano a scegliere non solo che cosa usare, ma che cosa vogliamo diventare come ecosistema tecnologico.