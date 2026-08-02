46 Anni dalla Strage di Bologna: Mattarella Ricorda l’Impatto Profondo sulla Storia e Coscienza Italiana

Una città che si ferma alle 10:25, il suono lungo di una sirena, un orologio immobile da 46 anni: Bologna torna sul luogo della ferita per chiamare per nome le sue 85 vittime e gli oltre 200 feriti. Non è solo un rito. È un patto tra memoria e presente.

Il 2 agosto non è un giorno qualunque. È il giorno in cui Bologna ricorda la Strage di Bologna del 2 agosto 1980. La stazione centrale si riempie di silenzi e di passi lenti. Si ascoltano i nomi. Si rivedono foto in bianco e nero. Le persone alzano lo sguardo verso l’orologio fermo alle 10:25. I treni si zittiscono. La città, come ogni anno, stringe in un abbraccio le 85 vittime e gli oltre 200 feriti. Questo gesto semplice tiene insieme generazioni diverse: chi c’era e chi è nato dopo.

Mi colpisce sempre la concretezza di questo ricordo. C’è il muro lesionato che racconta più di mille discorsi. C’è chi arriva con un fiore. C’è chi resta un passo indietro, ma non si sottrae. In piazza si incontrano studenti e ferrovieri, turisti spaesati e famiglie. Tutti capiscono che qui si fa memoria per davvero.

Il rito civile di una comunità

Ogni 2 agosto Bologna compie gesti ripetuti e necessari. Il corteo, le corone, le sirene. L’Associazione dei familiari delle vittime tiene il filo, con pazienza e fermezza. Questo rito civile non è retorica. È un lavoro quotidiano: raccontare cos’è accaduto, spiegare perché è accaduto, pretendere che non accada più. Le sentenze definitive hanno riconosciuto la matrice neofascista dell’attentato e hanno condannato esecutori legati ai Nuclei Armati Rivoluzionari. La storia giudiziaria è complessa. I depistaggi sono stati accertati. Non tutto è chiuso, e quando mancano certezze aggiuntive bisogna dirlo: il bisogno di completezza non giustifica semplificazioni.

Dentro questa cornice, il 2 agosto resta un appuntamento nazionale. Qui si misurano la tenuta della memoria pubblica e la fiducia nella verità e giustizia. Qui si capisce che ricordare non è un gesto del passato, ma una scelta del presente.

Mattarella e il peso di una ferita che parla al Paese

Quest’anno il Presidente Sergio Mattarella ha richiamato l’impatto profondo della strage sulla storia e sulla coscienza italiana. Non serve cercare frasi ad effetto: l’istituzione più alta del Paese, da anni, lega Bologna a un’idea esigente di democrazia. Memoria come responsabilità. Dolore come impegno civico. Nessuna zona grigia per l’odio politico e per lo stragismo. Il Capo dello Stato lo ripete con sobrietà: la Repubblica onora le vittime lavorando perché la verità storica, oltre a quella giudiziaria, sia piena. Anche con l’apertura degli archivi e con ricerche che scoraggino nuovi depistaggi.

C’è un aspetto che emoziona più di tutti: il modo in cui questa memoria parla ai ragazzi. Le scuole portano gli studenti in stazione, davanti al muro che non è stato ricostruito. È un invito semplice: guardare, capire, scegliere. Capire che una bomba in una sala d’attesa non è “storia” in senso astratto. È una madre, un ferroviere, una bambina. Scegliere che tipo di Paese vogliamo essere quando i testimoni non ci saranno più.

Alle 10:25 la città si ferma di nuovo. Restiamo immobili per un attimo. Immaginiamo i treni che ripartono, la voce metallica degli altoparlanti, il brusio che torna a crescere. In quel rumore quotidiano, forse sta la risposta: una democrazia vive se sa trasformare il dolore in cura del bene comune. E noi, domani, che cosa saremo disposti a fare perché quell’orologio non si fermi più?