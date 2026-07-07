Eliminare il Bloatware Android: la Guida Definitiva con Shizuku e Canta, senza Root né PC

Hai uno smartphone pieno di app che non usi, notifiche insistenti e servizi che non hai mai chiesto? C’è un modo pulito, sicuro e sorprendentemente semplice per alleggerire Android, liberare spazio e ridurre il rumore digitale: niente root, niente PC, solo qualche minuto di attenzione.

Ci siamo passati tutti. Compriamo un telefono nuovo, lo accendiamo e troviamo un pacchetto regalo non richiesto: duplicati di app, store alternativi, servizi preinstallati dal produttore o dall’operatore. Alcuni li riconosci subito. Altri vivono sotto traccia e drenano risorse. È il bloatware Android. E non è solo una questione estetica: occupa memoria, gira in background, può raccogliere dati. In base al modello, puoi contare da una manciata a decine di pacchetti non essenziali. I numeri variano, non esistono liste universali e ufficiali per ogni brand, ma l’impatto si sente.

Per anni la risposta è stata “fai il root” oppure “usa ADB da PC”. Entrambe le strade funzionano, ma non sono per tutti. C’è chi non vuole sbloccare il bootloader e rischiare la garanzia. C’è chi non ha voglia di cavi, driver, comandi. Eppure esiste un’alternativa più umana, pensata per l’utente comune, che usa in modo sicuro i permessi già previsti dal sistema.

È qui che entra in scena una combinazione discreta e potente. Non promette miracoli, ma ordine. Non stravolge Android, lo ripulisce. E ti mette in mano una scelta: tenere ciò che serve, disattivare il resto. Dopo qualche prova personale su telefoni di fascia media recenti, ho visto liberarsi centinaia di megabyte e scomparire app che ritenevo “incollate” per sempre. La sensazione è quella di riprendere controllo. Con misura, senza fare danni.

Perché il bloatware è un problema reale

Spazio: tra dati e aggiornamenti, preinstallati e servizi possono occupare centinaia di MB, talvolta oltre 1 GB, a seconda del brand. Batteria e prestazioni: meno processi in background, meno sveglie di sistema, meno lag negli avvii a freddo. Non aspettarti salti drammatici, ma piccoli guadagni coerenti. Privacy: riduci i servizi superflui che si connettono in rete. Non è una panacea, ma è un passo nella giusta direzione. Esperienza: niente duplicati di browser, gallerie o store. Tu scegli l’app principale.

Shizuku + Canta: la procedura passo passo

Il cuore della guida è l’uso di Shizuku e Canta. Con Shizuku Android concede a un’app di gestione un accesso controllato, simile ai comandi ADB, ma in locale e in modo temporaneo. Con Canta puoi quindi vedere, disattivare o “disinstallare per l’utente” alcune app di sistema. Tutto questo avviene senza root e senza PC.

Installa Shizuku dal Play Store. Avvia l’app. Attiva le Opzioni sviluppatore (tocca più volte “Numero build” nelle Info sul telefono). Entra in Opzioni sviluppatore e abilita Debug wireless. Torna in Shizuku e scegli “Avvia tramite Debug wireless”. Segui l’abbinamento con codice. La documentazione Android prevede un pairing cifrato: è una funzione di sistema, non un trucco. Installa Canta. Aprila e concedi l’accesso tramite Shizuku quando richiesto. Canta mostrerà le app di sistema e utente. Cerca i pacchetti non essenziali: servizi social preinstallati, app operatore, duplicati di galleria, browser o musica. Scegli tra “Disattiva” o “Disinstalla per questo utente”. La seconda opzione libera più spazio e rimuove l’icona dal launcher, ma non tocca i file di sistema condivisi. Riavvia. Se qualcosa non ti convince, riapri Canta e ripristina o riattiva l’app. In molti casi puoi anche reinstallare dal Play Store.

Consigli pratici: Parti da ciò che riconosci: app del tuo operatore, “giochi demo”, servizi social come Facebook Services/Installer, “app partner” come Booking o Netflix stub, store duplicati. Non toccare i pilastri: Google Play Services, Play Store, System UI, Servizi telefonici, Configurazione Android, Telefono, Messaggi, Fotocamera, l’Updater del produttore. Dopo un aggiornamento di sistema, alcuni pacchetti possono riapparire. Ripeti la pulizia con calma. Shizuku si disattiva al riavvio: quando vuoi fare modifiche, riavvialo con il Debug wireless. È normale.

C’è una bellezza sobria nel togliere, più che nell’aggiungere. Un telefono libero dal superfluo ti assomiglia di più. Qual è l’app che eliminerai per prima, e quale invece resterà perché racconta qualcosa di te?