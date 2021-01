Andrea Delogu bellissima ed irresistibile su Instagram: la conduttrice ha postato un selfie che ha scatenato la passione dei follower

E’ bastato un selfie allo specchio pubblicato su Instagram per esaltare i follower, che da tempo sono entusiasti della bellezza e sensualità della conduttrice ed attrice. Che riscuote ampi successi non solo in televisione ma anche sul web. Su Instagram è apprezzata in primo luogo la sua signorilità, ma anche la sua ironia che insieme alle sue doti fisiche le permettono di rimanere tra i personaggi pubblici più seguiti. Spesso i post che pubblica mettono in risalto le sue ‘doti oratorie’ con frasi o spunti che spingono alla riflessione anche su temi di assoluta attualità. Mai volgare anche quando mostra tutta la sua sensualità, di lei difficilmente si possono leggere critiche o messaggi negativi. E in questo periodo questo resta un aspetto assolutamente non da trascurare, anche perché per i personaggi pubblici soprattutto su Instagram non accade la stessa cosa.

Andrea Delogu ha stupito tutti i follower di Instagram con l’ennesimo scatto che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Il selfie allo specchio, sdraiata sul parquet, ha messo in risalto alcuni dettagli fisici che non sono sfuggiti ai suoi fan. Che come detto sono in grandissimo numero soprattutto su Instagram dove la sua classe emerge con prepotenza, come del resto anche la sua bellezza e sensualità. La foto (che abbiamo pubblicato sotto) ha evidenziato una scollatura che si intravede, ma anche le gambe che si notano anche se non in primo piano. Insomma, un post che anche stavolta non è passato inosservato e che le ha regalato migliaia di like e di commenti in pochi minuti dalla condivisione. Foto che ha messo in risalto una volta in più la sua forte popolarità raggiunta anche sul web. Voi cosa ne pensate del selfie sul parquet della conduttrice?