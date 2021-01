Elisa Isoardi: “L’ho amato tantissimo, tre anni per metabolizzare l’addio”

Elisa Isoardi, ospite di Silvia Toffanin, ripercorre le tappe del suo rapporto con Matteo Salvini e i duri anni successivi alla rottura. Ecco cosa ha raccontato.

Elisa Isoardi torna a parlare della sua tormentata relazione con Matteo Salvini. La bella conduttrice, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha ripercorso la storia con il politico e la successiva separazione. La relazione è nata nel 2013 e i primi due anni è stata mantenuta segreta. Successivamente la coppia ha deciso di ufficializzare il rapporto, comparendo molto spesso suoi social. La fine è arrivata cinque anni dopo nel 2018, tra tira e molla e tradimenti da entrambe le parti. Elisa è stata paparazzata a Ibiza mentre baciava un avvocato mentre Matteo era a Milano Marittima in compagnia di una ragazza 21enne. Ma nonostante la relazione turbolenta e i presunti tradimenti, Elisa racconta a Verissimo di aver vissuto una grandissima storia d’amore e di aver impiegato tre anni per metabolizzare la rottura. Un dolore che che l’ha accompagnata per moltissimo tempo e che solo recentemente è riuscita a superare il trauma. “L’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita” ha raccontato, confessando che è stato molto difficile lavorare in tv con il sorriso mentre soffriva per la fine della relazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Il pubblico però ha subito capito il momento difficile che stava passando e le è sempre stato vicino. Alla doamnda di Silvia Toffanin sulla sua opinione sul nuovo amore di Matteo Salvini con Francesca Verdini, la bella conduttrice ha risposto di essere felice che lui abbia metabolizzato più velocemente di lei la fine della loro relazione intraprendendo prestissimo un nuovo rapporto. Oggi però è riuscita anche lei a voltare pagina e nonostante non abbia ancora una relazione si sente pronta ad affrontare un nuovo percorso a due.

Sui suoi nuovi progetti lavorativi in tv, Elisa dichiara di aver passato diciotto anni bellissimi in Rai ed essere pronta a cominciare un nuovo percorso professionale e nuove avventure. Il suo più grande sogno rimane però quello di diventare presto madre: e noi gli facciamo i nostri migliori auguri!