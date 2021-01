GF Vip Dayane Mello, parole che scandalizzano il web: nuova polemica

Le parole pronunciate al GF Vip da Dayane Mello hanno scatenato l’ennesima polemica e il web ora invoca la sua squalifica: ecco cosa è successo.

È ormai risaputo come Dayane Mello sia brava a creare polemica all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. L’ultima pronunciata dalla Mello ha scatenato il web contro di lei e, oltre che accusarla nuovamente di bodyshaming, adesso i social invocano anche la sua squalifica dal reality. Ecco che cosa è successo e chi è questa volta la “vittima” delle sue osservazioni poco carine.

Dayane Mello è di nuovo accusata di bodyshaming e, nonostante il polverone che ogni volta solleva con le sue parole, per l’ennesima volta non è riuscita a trattenersi ed ha pronunciato una frase ad un concorrente del Grande Fratello Vip 5 che ha portato i telespettatori ad accanirsi contro di lei sui social, suggerendo agli autori addirittura l’espulsione della modella dal reality di Canale 5.

Ma chi è finito nel mirino di Dayane stavolta? Sembra che la “vittima” non sia uno dei concorrenti all’interno della Casa, ma il commento della modella brasiliana ha preso di mira più in generale tutte quelle persone che hanno la “panciona”, facendo così storcere il naso a tutti i telespettatori.

Le parole di Dayane Mello

L’infelice frase pronunciata dalla concorrente è arrivata a seguito di una discussione con altri quattro gieffini: Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga. Proprio Andrea in un momento di debolezza si è aperto con i coinquilini svelando di non essere per niente soddisfatto dell’aspetto del proprio fisico, che vorrebbe più sportivo ed asciutto e del quale invece si vergogna.

In risposta a ciò che il gieffino aveva appena detto è intervenuta proprio Dayane che, anche se con le migliori intenzioni volte a rassicurare Zenga sul proprio aspetto, ha pronunciato la frase incriminata confermando così la grande discriminazione della modella nei confronti delle persone con qualche chilo in più. “Se tu con il tuo fisico ti devi vergognare, pensa a quelli che hanno la panciona. Che cosa devono fare?“, ha infatti detto la Mello.

Dayane Mello: nel GF Vip tanto bodyshaming

Una frase che ha fatto molto discutere, dato che ha molti precedenti. Tralasciando ciò che recentemente ha detto all’influencer e compagno di reality Tommaso Zorzi (“è un malato mentale“), Dayane molte volte ha fatto insinuazioni sull’aspetto fisico non perfetto di alcuni concorrenti, svelando così una vera e propria ossessione per il corpo che per la modella deve essere sempre al top. Due esempi? Quando ha detto all’amica Rosalinda Cannavò di essere troppo grassa e con la cellulite o quando ha avvertito Mario Ermito che con 5 chili in più potrebbe diventare obeso.

Insomma un atteggiamento perpetuo che di certo non piace al web, tramite il quale i telespettatori hanno detto la loro sull’argomento.

La frase di Dayane: la reazione dei social

Senza mezzi termini sono i post che sui social stanno fioccando nelle ultime ore contro le parole che la modella ha pronunciato davanti alle telecamere del GF Vip, tanto che alcuni utenti stanno usando l’hashtag #fuoridayane, auspicando una sua possibile eliminazione dal reality per il suo comportamento scorretto.

Ecco di seguito alcuni commenti dei fan del programma tratti da Twitter.

Madonna i miei coglioni stanno girando come una cazzo di giostra, non è la prima volta che sta qua si permette di commentare il peso altrui e da ragazza abbastanza in carne mi irrita davvero sentirmi dire dalla tv che dovrei vergognarmi. Di cosa? #fuoridayane #gfvip #tzvip pic.twitter.com/ayEF0mM82O — pew pew 🔫 (@comodinocomodo) January 25, 2021

Da “malata di mente” e “panciona” come dice la “signora” Dayane Mellu io dico che se devo guardare il #gfvip per sentirmi giudicata da persone che fondamentalmente non sanno un cazzo di questi problemi è meglio non farlo più questo programma. #tzvip — ZORZI FAN ACCOUNT (@raffael48753227) January 24, 2021

Noi scherziamo ma io sono seria quando dico che stasera non prenderanno neanche mezzo provvedimento perché se offendi una donna sei giustamente un pezzo di merda ma se offendi altre 4 classi di persone (gay, neri, grassi e malati mentali) sei una queen #fuoridayane #tzvip — Sissi ✨ (@leeviiosa) January 25, 2021

anni e anni a cercare di accettare il mio corpo arriva daiani mellu do brasil che mi dice che devo vergognarmi #tzvip pic.twitter.com/vZp0HCeZzb — sophia ⋆ 55% (@lvpinsbb) January 24, 2021