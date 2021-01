Vediamo insieme di capire cosa è successo nelle ultime ore, che sta generando un grande caos all’interno della casa del GF.

Uno degli autori del programma ha erroneamente aperto il suo microfono e si sono sentite alcune parole, molto precise, verso Tommaso Zorzi.

Vediamo di capire meglio cosa sta succedendo, anche perchè questo ha generato del caos all’interno della casa.

GF VIP caos: “Con Tommaso dobbiamo evitare..” l’autore apre per sbaglio il suo microfono

La regia del programma super seguito ed amato, ovvero Il Grande Fratello Vip, ha commesso un errore, che sta generando davvero il caos, all’interno della casa.

I ragazzi, hanno potuto ascoltare, solamente alcune parole, perché poi la comunicazione è stata immediatamente chiusa.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, hanno iniziato a guardarsi tra di loro, per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Ma cerchiamo di capire come sono andati i fatti, normalmente i ragazzi vivono la casa, e la regia, tramite gli altoparlanti li chiama in confessionale, per qualsiasi comunicazione che deve comunicare loro.

Proprio in un momento come questi si è sentita una voce che dice di fare attenzione con Tommaso, e che non deve avere contatti con il mondo esterno.

Ma n questo momento preciso, è stata interrotta la comunicazione, lasciando tutti i presenti nello sgomento, per via della frase critica.

Tutti, adesso, nella casa e fuori, ovviamente, sono curiosi di capire a cosa facevano riferimento quelle parole.

Ma è anche vero, che qualche giorno fa, Tommaso ha potuto parlare con la sua mamma, nel confessionale, che le ha ricordato di essere liberissimo di fare ciò che vuole, anche se ha deciso di abbandonare il programma.

MA COSA VUOL DIRE #tzvip pic.twitter.com/ycq2sqDbOZ — the grass is blue (@_sameyesblue) January 21, 2021

Una volta terminata la chiamata, Tommaso è sembrato molto confuso, e forse sta pensando anche di abbandonare il gioco, e proprio per questo motivo gli autori, forse non vogliono che abbia ulteriori contatti con l’esterno.