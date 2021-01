Vediamo meglio insieme che cosa, sembra essere successo durante il programma l’Eredità, quando c’era Massimo Cannoletta come campione.

Lui è stato uno dei campioni che hanno vinto maggiormente, al programma condotto dal bravissimo Flavio Insinna, stiamo parlando di Massimo Cannoletta.

Ma in una recente intervista, sembra che non proprio tutto sia filato per il verso giusto, vediamo meglio insieme.

L’eredità è stato tutto concordato con Cannoletta: Vediamo insieme cosa è successo

Il concorrente e super campione dell’Eredità, ovvero Massimo Cannoletta, è uscito dal gioco dopo aver partecipato a ben 51 puntate e vinto 280 mila euro.

E’ stato recentemente ospite del programma in onda sulla Rai, ovvero UnoMattina in Famiglia, ed ha parlato di quando è uscito dal gioco, ma forse si è lasciato andare a qualche parola di troppo.

Massimo ovviamente è stato intervista dai padroni di casa, quindi Tiberio Timperi e Monica Setta, ed ha parlato anche del fatto che gli piacerebbe diventare un divulgatore scientifico in televisione.

Ma, durante l’intervista, ad un certo punto ha detto le seguenti parole:

“Conoscendo le logiche televisive, sapevo che era necessario un ricambio. Non volevo stufare il pubblico e non volevo rischiare di appesantire un programma che a me ha dato tantissimo”

Come sappiamo, quindi, la decisione di lasciare il programma è stata la sua, ma lascia strada a chi aveva detto, durante le sue numerose settimane di permanenza, che era voluta dagli autori, dato il suo grande successo di pubblico.

Sicuramente sono state puntate molto interessanti che hanno permesso a Massimo, anche di avere una rubrica sui viaggi, una volta uscito dal’Eredità, sulle pagine di un giornale.

E voi avete seguito l’avventura di Massimo al programma condotto da Flavio Insinna? Vi ha appassionato la sua grande cultura generale? Cosa ne pensate delle parole che ha dichiarato?