Dopo un breve periodo di tregua, Dayane torna di nuovo ad attaccare le dinamiche degli autori del GF Vip e punta il dito contro Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo.

Dopo un breve periodo di tregua, e un’apparente pace fatta tra Dayane e Zorzi, la modella brasiliana torna di nuovo ad attaccare le dinamiche degli autori del GF Vip e punta il dito proprio contro Tommaso. Nella serata di sabato infatti la Mello, mentre lavava i piatti, si è lasciata andare a uno sfogo con le altre concorrenti, attaccando le scelte della produzione del Grande Fratello Vip, che sembrerebbero favorire Tommaso per un motivo ben preciso. Dayane, parlando in cucina con Samantha e Carlotta, ha poi continuato il discorso con molta rabbia, accusando gli autori del programma facendo delle chiare e precise insinuazioni.

Secondo la concorrente infatti gli autori farebbero di tutto per favorire Tommaso Zorzi a discapito degli altri concorrenti e questo lo si può notare anche dalla scelta delle canzoni, come specifica proprio la Mello. La produzione infatti secondo Dayane, manderebbe solo canzoni che piacciono a Tommaso Zorzi, in modo da aiutarlo a gestire la sua ansia e i suoi attacchi di panico.

Nello specifico Dayane ha detto: “Adesso inizio a fare anche io la ribelle, la malata mentale. Una serata dove mettono la musica per far felice gli altri, e se ne fo***o di noi. Solo perché ha crisi d’ansia, perché ha i suoi problemi mentali, e noi qui come rin*****i. Quindi non mi va bene. È una festa, doveva essere festa, musica per tutti… Allora uno si sente male, e gli altri ‘sti c***i. Chi è Tommaso Zorzi? Uno si fa un c*** così per fare le cose, per divertirsi, e non ci divertiamo”.

La pochezza in una persona,per di più una mamma !!

Complimenti Dayane Mello !!

Che schifo#tzvip

Complimenti anche al @GrandeFratello !! pic.twitter.com/F2w2N6vHQg — Junila 55% #tzvip (@BashaJunila) January 24, 2021

Uno sfogo che ha lasciato senza parole Samantha e Carlotta che si trovavano con Dayane in cucina in quel momento e ascoltavano le sue lamentele in silenzio. Il video ha fatto il giro del web e sta già facendo discutere il pubblico, dividendolo in due. C’è chi pensa che effettivamente gli autori abbiano un attenzione in più nei confronti di Tommaso, e chi invece condanna severamente le frasi di Dayane. Cosa succederà nella puntata di lunedì? Tommaso e Dayane arriveranno di nuovo allo scontro? Lo scopriremo guardo la diretta di Alfonso Signorini.