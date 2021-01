Cristina Chiabotto, ospite nel salotto di Verissimo, durante l’intervista ha rivelato il sesso del bebè, raccontando anche una brutta pagina vissuta a inizio gravidanza. Ecco cosa ha raccontato.

Cristina Chiabotto, ospite nel salotto di Verissimo, durante l’intervista ha rivelato a Silvia Toffanin e al suo pubblico il sesso del bebè, raccontando anche una brutta pagina vissuta a inizio gravidanza. La Chiabotto, sposata dal 2018 con l’imprenditore Marco Roscio, nei giorni scorsi ha annunciato sui social che presto diventeranno genitori. Una notizia che ha riempito i cuori di tutti i suoi fan che si sono congratulati con lei mandandole numerosi messaggi di affetto. Anche se non è stata una gravidanza facile, come ha raccontato lei stessa alle telecamere di Verissimo. Infatti l’ex Miss Italia ha raccontato di aver contratto il Covid proprio nei primi mesi di gravidanza e, temendo che qualcosa potesse andare storto, ha deciso di non dare subito la notizia del bebè nemmeno alla sua famiglia: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”.

Cristina Chiabotto rivela il sesso del bebè

La Chiabotto, dopo aver raccontato di aver vissuto in prima persona l’isolamento da covid durante i primi mesi di gravidanza, ha poi spiegato come ha deciso di dare la bella notizia ai suoi parenti. Ha ammesso di aver aspettato che passasse il contagio da Covid, perchè voleva evitare di usare le videochiamate per questo annuncio che ha deciso di fare di persona. Cristina, dunque, adesso è al sesto mese di gravidanza e nel salotto di Verissimo, ha deciso di svelare il sesso del bebè: “Aspetto una femminuccia“. La Chiabotto infatti ha ammesso di aspettare una bambina, una notizia che ha riempito di gioia il suo cuore, soprattutto dopo la perdita di una persona molto importante per lei: la nonna, che il Covid le ha portato via lo scorso anno. Il pensiero di Cristina infatti è subito volato fino a lei: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.