Lidia Vella accusa il GFVIP: “Gli fanno il lavaggio del cervello”

L’ex gieffina Lidia Vella su Instagram non si è trattenuta e ha svelato un segreto sul Grande Fratello: “Lì ti fanno il lavaggio del cervello“, ha infatti detto ai suoi followers increduli, ecco perché.

Lidia Vella, influencer che in passato aveva partecipato alla 14esima edizione del Grande Fratello, ha rivelato ai fan cosa succederebbe realmente all’interno della Casa più spiata d’Italia, evidenziandone i retroscena che stanno sconvolgendo il web in queste ore: “Un lavaggio di cervello“, ha detto tra le altre cose. Secondo quanto sostenuto dalla donna infatti, nel reality avverrebbero strane dinamiche tra gli autori e i concorrenti, come ha spiegato. Ecco le sue parole.

Il gioco su Instagram

A distanza di ormai 6 anni dalla sua esperienza al Grande Fratello Lidia Vella è tornata a parlare della sua esperienza nel reality. È stato durante un gioco sui social che l’influencer infatti si è lasciata andare in una considerazione personale totalmente inaspettata che ha lasciato i followers senza parole.

Le regole del giochino, che in questi giorni sta spopolando su Instagram, sono molto semplici: Livia si è messa a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda da parte dei fan, alle quali si può replicare solo con “vero” oppure con “falso”.

Inevitabilmente, oltre ad altre domande personali, sono arrivate anche tante domande sulla sua esperienza nel Grande Fratello, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico soprattutto a causa di un triangolo amoroso creato nella Casa tra l’ex fidanzato Alessandro Calabrese, Lidia e la vincitrice di quell’edizione Federica Lepanto.

Livia Vella: “al GF lavaggio di cervello”

Proprio in risposta ad una delle domande sull’argomento la web influencer ha scritto la frase che tanto sta facendo parlare: “Al GF ti dicevano come comportarti riguardo al famoso ‘triangolo’ che si era formato?“, le aveva chiesto un followers. “FALSO”, ha risposto la Vella, anche se quello che ha detto proseguendo la frase ha poi stupito tutti. “Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello“, ha infatti dichiarato Lidia, specificando che proprio per questo motivo non c’è bisogno che ci sia qualcuno a dire che cosa fare o cosa non fare.

“Ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro“, ha spiegato, concludendo con: “Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per 3 anni“. Ed anche quest’ultima frase è stata una rivelazione, perché Lidia della sua malattia non ne aveva mai parlato prima.

Falsa è stata giudicata anche l’insinuazione che la sua storia d’amore sarebbe stata organizzata: come spiega l’influencer, la 29enne aveva davvero avuto una storia di quasi tre anni con Calabrese prima del programma, finita due anni prima dell’inizio del reality, nel quale si sono ritrovati. Loro dunque erano sempre stati sinceri, ma: “Era organizzata dagli autori a nostra insaputa“, scrive Lidia nelle Instagram Stories.

Sarebbero quindi stati gli autori a sfruttare la situazione amorosa di entrambi in nome dell’audience. Parole forti quelle di Lidia Vella, che sicuramente non lasceranno indifferenti gli autori del reality, e magari qualche altro ex gieffino si potrebbe fare avanti per raccontare la propria versione dei fatti.