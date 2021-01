La guerra social tra Pamela Barretta e Enzo Capo continua ancora: tra i due ex protagonisti di uomini e donne volano parole pesanti

Nonostante si siano lasciati da diversi mesi, Enzo Capo e Pamela Barretta continuano a farli la guerra sui social. L’ex coppia di Uomini e donne, lo scorso anno aveva lasciato lo studio con tanti buoni propositi tanto che l’ex cavaliere si era detto pronto a diventare papà. Una storia che malgrado le difficoltà dovute al lavoro di lui, spesso all’estero per lavoro, andava avanti e portava i suoi buoni frutti. Tutto, però, improvvisamente è finito dopo una vacanza alle Maldive. Tornati dalla De Filippi, entrambi si sono accusati a vicenda, tanto da far volare paroloni, insulti e querele. A distanza di un anno la situazione è sempre la stessa e Pamela poche ore fa ha lanciato nuove accuse…

Pamela Barretta si scaglia contro Enzo Capo

Nelle ultime ore, Pamela Barretta ha pubblicato su Instagram una foto di un mazzo di rose con tanto di bigliettino, facendo capire che il mittente fosse un uomo impegnato. Enzo Capo, che attualmente è fidanzato, ha ricevuto tale informazione molto probabilmente da qualche fan comune e ha subito replicato all’accusa dell’ex.

Infatti, ha scritto: L’unico bigliettino che mi ricordo di averle scritto é una querela! Poi se l’avvocato ha anche allegato dei fiori chiederò”. Ovviamente, il botta e risposta tra i due è durato a lungo e così l’ex dama non ha perso tempo nello zittirlo. Pamela si è detta contenta che qualcuno ha capito da solo a cosa e a chi si riferisse e questo conferma che seppur lontano è ancora ossessionato da lei. Deciderò io se dire chi é questa persona, ma non credo sia importante”.

L’ex dama di Uomini e donne rompe il silenzio

Visto il caos che si è creato sui social, l’ex dama di Uomini e donne ha voluto rompere il silenzio e svelare il nome della persona in questione. Pamela Barretta con un’altra Ig Stories ha ammesso la frecciata non era di certo riferita ad Enzo Capo ma bensì a Giovanni Villa. Quest’ultimo, anche lui ex partecipante del trono over, e impegnato con una certa Mariachiara, ha avuto un breve flirt con lei durante la stagione estiva ma a quanto pare le cose non cose non sono andate come sperate…