Fedez, occhi puntati su Tommaso Zorzi: “Lo vuole con lui”, le voci

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia Fedez starebbe puntando proprio all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi: lo vorrebbe con lui, ecco perché.

Durante l’ultima puntata di “Casa Chi“, l’appuntamento giornaliero della pagina Instagram del giornale “Chi”, Gabriele Parpiglia ha lanciato il gossip: Fedez starebbe guardando con grande attenzione le mosse dell’influencer Tommaso Zorzi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. Ma perché lo starebbe facendo? Il giornalista ha risposto anche a queste domande: ecco come mai Fedez vorrebbe Zorzi vicino a sé.

Fedez: occhi puntati su Zorzi nella Casa

Sembra che insieme a milioni di telespettatori anche il rapper, marito di Chiara Ferragni, si stia avvicinando alle dinamiche del GF Vip e in particolare starebbe tenendo d’occhio l’esperienza nella Casa del giovane concorrente Tommaso Zorzi, o almeno così sembra, stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia.

Il giornalista, durante “Casa Chi”, è solito regalare quotidianamente ai followers numerose chicche per quanto riguarda la cronaca rosa e questa volta a finire al centro delle sue attenzioni è stato proprio Zorzi.

L’influencer infatti si sta facendo molto notare durante il Grande Fratello Vip non solo per il suo percorso all’interno della Casa ma soprattutto grazie alle sue numerosi doti che lo rendono molto versatile: da ballerino ad attore, da cantante ad opinionista tv, ad intrattenitore. Insomma, Zorzi è un vero e proprio animale da palcoscenico e il posto giusto per lui è sotto i riflettori. Proprio per questo Fedez, secondo quanto detto da Parpiglia, lo starebbe osservando con molta attenzione, per poter così iniziare a lavorare insieme a lui.

Leggi anche -> Chiara Ferragni e Fedez, deciso il nome per la figlia in arrivo

Leggi anche -> Cecilia Capriotti, insulti e minacce per la tata di Tommaso Zorzi, che cosa è successo

Tommaso Zorzi e Fedez: le parole di Gabriele Parpiglia

“Fedez ha messo gli occhi su Tommaso come gestione di talenti: non è un segreto che il rapper ha una società con la quale gestisce alcuni personaggi tra cui Andrea Damante”, ha spiegato Gabriele Parpiglia, chiarendo alcune cose su Fedez. Secondo quanto dice il giornalista infatti, Federico Lucia non farebbe solo il rapper sotto lo pseudonimo Fedez e lo youtuber, ma tra le sue attività ci sarebbe anche quella di management di tanti volti dello spettacolo. “Ha messo gli occhi su Tommaso in maniera diretta“, ha svelato, continuando: “ma come li ha messi in modo veloce, sono anche tornati indietro, ma su questa storia c’è dell’altro“, che ha annunciato spiegherà ulteriormente nella prossima puntata in arrivo di “Casa Chi”.

Una new entry quindi in arrivo nel “team” di Fedez? E soprattutto Tommaso, che ancora si trova nella Casa ed è totalmente ignaro di quello che sta succedendo fuori, come reagirà alla notizia?