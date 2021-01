Natalia Paragoni ha svelato cosa si sono detti lei e il suo fidanzato, Andrea Zelletta durante la telefonata concessa dal Gf Vip, ecco cosa ha raccontato l’influencer

Dopo la notizia data da Alfonso Signorini sul prolungamento del Gf Vip i concorrenti sono caduti in una sorta di disperazione, per questo motivo gli autori hanno concesso ai vipponi di fare qualche telefonata ai loro cari. A molti di loro, sentire un famigliare è stato d’aiuto per riuscire ad essere motivati e spronati per continuare il loro percorso all’interno del programma, ad esempio Andrea Zelletta è riuscito a sentire la sua fidanzata, Natalia Paragoni, la quale gli ha dato una bellissima notizia e l’ha reso felice, è stata proprio lei a raccontare il contenuto della telefonata, scopriamo cosa ha raccontato la modella.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: ecco cosa si sono detti durante la telefonata

Natalia Paragoni, ha raccontato ai suoi fan su Instagram il contenuto della telefonata con il suo fidanzato Andrea Zelletta, dopo che la modella ha deciso di rimanere fuori dalle dinamiche del reality, arrivando anche a querelare il programma per non essere più nominata dai concorrenti, ha deciso di parlare con i suoi followers e spiegare il contenuto dei discorsi fatti con Andrea. La Paragoni ha fatto capire che appena Zelletta uscirà dal Gf Vip vorrà andare a convivere con lui, in una città appena fuori Milano, Monza, infatti ha confessato”Oggi pomeriggio andrò a vedere una casa, quindi se sentite spesso Andrea parlare di Monza è perché l’altro giorno l’ho sentito e quindi gli ho messo questo pallino“.

L’ex corteggiatrice ha anche sottolineato per iscritto il contenuto della conversazione con Andrea “more ho visto una casetta a Monza. Ti piace Monza?“, “Amore mio bellissima! Lo sai verrei ovunque basta stare con te. Ti amo” quindi l’ex tronista non vede l’ora di poter fare un passo decisivo e importante come quello di andare a vivere insieme a Natalia, la ragazza sentendo questa risposta è rimasta molto soddisfatta, soprattutto dopo le varie questioni emerse sul suo presunto tradimento.

Nonostante i due abbiano avuto dei problemi legati al gossip lanciato da Dayane Mello, sul fatto che la Paragoni abbia tradito Zelletta mentre era in vacanza con gli amici, sembra che ora la crisi tra loro sia passata e che ora vogliano godersi pienamente il loro amore.