C’è posta per te, Can Yaman, pubblico in delirio: Maria.. “Contenetevi”

Cna Yaman è riuscito a far impazzire anche il pubblico di C’è posta per te: l’attore turco applaudito come una vera star internazionale

Grandi emozioni a C’è posta per te. Maria De Filippi ha iniziato la terza puntata con un ospite speciale, ovvero Can Yaman. L’attore e protagonista di DayDreamer- le ali del sogno è diventato una vera e propria star nel nostro paese. Il pubblico presente, appena ha sentito il suo nome si è scatenato tra applausi e urla, tanto da far intervenire direttamente la conduttrice. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

L’attore turco manda in delirio il pubblico: interviene Maria

Nella terza puntata di C’è posta per te, il pubblico appena ha visto scendere dalle scale Can Yaman è andato su di giri. Cori, urla, applausi: un vero e proprio putiferio, negli studi di Canale 5. Maria De Filippi, infatti, è apparsa molto in difficoltà per calmarli, tanto da intervenire in modo diretto.

“Riusciamo a contenerci!?” ha detto la padrona di casa, provando a parlare. L’attore, per chi non ha seguito la puntata, è stato invitato per fare una sorpresa a Maria, zia di una ragazza che ha perso la madre.

C’è posta per te: Can Yaman realizza il sogno di una fan

Una puntata di C’è posta per te con il botto. La conduttrice ha presentato Akirobita, una ragazza di Rossano, in provincia di Cosenza, che due anni fa ha perso la madre per una malattia.

Per fortuna però, accanto a lei e ai suoi fratelli ha trovato l’appoggio e il sostegno della zia Maria la quale li ha presi tutti in cura, come se fossero figli suoi. Così per ringraziarla la giovane ha deciso di chiamare la redazione del people show e “regalarle” il suo idolo Can Yaman.

L’attore turco ha dimostrato tutta la sua sensibilità tanto da emozionarsi. Seduto accanto alla signora Maria ha esclamato: “Sono seduto accanto ad un angelo”.Il protagonista di DayDreamer le ha consegnato una serie di doni, tra cui la sua stessa giacca.