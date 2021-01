C’è posta per te, Marco Bocci: ecco cosa c’era nel “barattolino delle sorprese”

Marco Bocci insieme a Giulia Michelini ieri sera è tornato a C’è posta per te e ha fatto un meraviglioso regalo alla signora Silvia

Sabato 16 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Come sempre non sono mancate le emozioni e anche tante risate. Ospiti della serata, oltre al cantautore Irama anche i due attori Marco Bocci e Giulia Michelini. I due sono stati chiamati da cinque fratelli che hanno contattato la redazione di Maria per fare una sorpresa alla madre. Una grandissima lavoratrice che ha cresciuto i suoi ragazzi da sola, trascorrendo momenti davvero difficili. Ad incuriosire il pubblico a casa il misterioso regalo di Bocci contenuto nel barattolino dei sogni.

La commovente storia di Silvia a C’è posta per te

La storia della signora Silvia ieri sera è stata di sicuro una delle più toccanti e commoventi della puntata di C’è posta per te. Tanta sofferenza ma anche un forte sentimento, soprattutto quello da parte dei 5 figli che non l’hanno mai abbandonata. Dopo la morte del padre, la famiglia ha affrontato numerose difficoltà: debiti, il pignoramento della loro casa e traslochi vari.

Ad oggi, che i 5 ragazzi sono tutti adulti si sono rivolti a Maria per farle un regalo e chiedere alla loro madre di smettere di lavorare. La scelta di chiamare come “sorpresa” Marco Bocci e Giulia Michelini non è stata casuale. La donna è una grande fan di Squadra Antimafia e dei due protagonisti della Fiction Mediaset. Ovviamente Silvia, vedendo i due attori è rimasta senza parole e lo è stata ancor di più quando ha ricevuto gli omaggi.

Marco Bocci: L’omaggio contenente nel barattolino dei sogni

Giulia Michelini e Marco Bocci hanno donato alla signora Silvia dei regali molto importanti. L’attrice, le ha regalato una card annuale da spendere per la cura della sua persona. L’attore, invece, ha preferito consegnarle un barattolino dei sogni. Una volta aperto, la signora è rimasta a bocca aperta.

Nonostante, Bocci non abbia svelato in contenuto del suo omaggio è evidente che all’interno c’erano molti soldi che sicuramente faranno comodo alla donna che per anni si è privata di tutto.