C’ è posta per te, come procede tra Florinda e Alessandro? Eccoli oggi

Il pubblico di C’è posta per te si chiede da giorni come procede la storia tra Florinda e Alessandro dopo il chiarimento

La storia d’amore tra Alessandro e Florinda a C’è posta per te ha incuriosito molto il pubblico a casa. La coppia siciliana, insieme da 12 anni, ha dovuto superare molte difficoltà sia economiche che di salute. Tra i due ragazzi tutto procedeva bene, tanto da avere in procinto anche il matrimonio. Qualcosa, però, si è rotto quando Alessandro ha tradito la sua compagna. Il 40enne ha scritto a Maria De Filippi per farsi perdonare e giocarsi la sua ultima carta. Dopo il perdono di lei, ora tutti si chiedono se il ragazzo abbia mantenuto le sue promesse e stanno ancora insieme.

Il perdono di Florinda a C’è posta per te

Durante la puntata di C’è posta per te il pubblico ha avuto modo di conoscere la storia di Alessandro e Florinda. La coppia, dopo dodici anni di fidanzamento, si è separata a causa di un tradimento di lui con una collega di lavoro. Nonostante il primo perdono, la sua compagna si è accorta che i due amanti si sentivano ancora e ha deciso di andare via di casa.

Per questo motivo Alessandro si è rivolto a Maria, cercando di dimostrare con il suo gesto tutto l’amore che prova per la sua amata, ammettendo i suoi sbagli e giurandole amore eterno. Dopo un lungo botta e risposta tra i due, la conduttrice è riuscita a farle aprire la busta e a ricongiungerli.

Florinda e Alessandro stanno insieme?

Quello che ora il pubblico da casa si sta chiedendo da ieri sera, è se una volta tornati a casa, oggi, Florinda e Alessandro sono ancora insieme. Lui le ha giurato di amarla e proteggerla per sempre e secondo quanto si vede dai social sembrerebbe proprio di si!

Di recente hanno pubblico degli scatti insieme, e successivi alla registrazione. Attualmente nella vita sono entrambi occupati: lui è Presidente della Cannabis Cura Sicilia Social Club, un’associazione no profit. Mentre Florinda è la vice presidente. Purtroppo non si hanno molte informazioni, ma possiamo confermare che tutto procede alla grande e che sono più innamorati che mai…