Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stanno meditando di lasciare la casa del Grande Fratello Vip nel corso della puntata di lunedì 25 gennaio.

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe accadere di tutto. Lunedì 25 gennaio, andrà in onda la 34ima puntata del reality e come sempre non mancheranno i colpi di scena. Alfonso Signorini nominerà il primo finalista di questa edizione ma nelle ultime ore circola anche la voce di un presunto abbandono da parte di due concorrenti. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbero lasciare la casa e a commentare la notizia è anche Simone Gianlorenzi, marito della conduttrice.

La decisione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

Il Grande Fratello Vip è seguito da sempre da tantissime persone e i più attenti hanno notato una confessione clamorosa da parte di un concorrente. Durante una chiacchierata tra Adua De Vesco e Stefania Orlando, l’attrice si è lasciata andare ad una rivelazione.

Mentre disegnava, Rosalinda ha detto alla collega se sapeva della scelta di Tommaso, che vuole andare… La show girl, di conseguenza, ha ammesso che Zorzi è pronto ad abbandonare la casa lunedì 25 gennaio, durante la diretta e che anche lei è molto stanca.

Anticipazioni 25 gennaio: cosa vedremo

In un altro video, più complicato da comprendere, Zorzi e la Orlando parlano del loro futuro in casa. Tommaso si dice molto stanco e pronto a voler mollare. Stefania, sembra d’accordo con lui e gli propone di andare a parlare con gli autori nel confessionale. Da ciò, si capisce che i due concorrenti vogliono lasciare il Grande Fratello Vip ma ovviamente ancora non è detta l’ultima parola.

Da quando Alfonso Signorini ha rivelato ai ragazzi che la finale è stata prolungata, i gieffini sembrano essere caduti in un baratro. Ormai sono più di quattro mesi che non hanno contatti con l’esterno e la situazione sta diventando abbastanza pesante.

Nella puntata di lunedì 25 gennaio, quindi si scoprirà cosa decideranno di fare Tommaso e Stefania. Stando alle anticipazioni, però, si scoprirà anche chi sarà il primo finalista di questa edizione tra Dayane Mello, Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando. Per ora, in testa sembra esserci l’influencer italopersiana.