Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Amadeus sul prossimo Festival di Sanremo, scioccando tutti.

Lui è il mattatore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, ed anche quest’anno è nelle sue mani.

Stiamo parlando di Amadues, ma da alcune recenti dichiarazioni sembra esserci qualche problema, vediamo meglio insieme.

Amadeus shock su Sanremo: “O si fa a marzo oppure niente “

Come sappiamo, siamo ancora in piena emergenza sanitaria a causa del Covid, che purtroppo ci impone sempre delle particolari restrizioni.

Quindi, si sta cercando di capire come organizzare, in totale sicurezza il prossimo Festival di Sanremo, che si stà avvicinando sempre di più.

Amadeus, in queste ultime ore è stato intervistato dal “Corriere della Sera”, ed ha rilasciato alcune particolari dichiarazioni, ma vediamo meglio.

Le sue parole sono state le seguenti:

“…non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022”

Il celebre presentatore non ha utilizzato ne mezze parole, ne ha fatto tanti giri, ma è andato diretto al punto della questione.

Per il momento, il Festival di Sanremo, dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 di marzo, ed ha continuato Amadeus dicendo che Sanremo Giovani è andato bene, e sono state seguite tutte le norme per evitare i contagi da Covid 19.

Parlando poi di uno cambio di messa in onda, magari nel mese di maggio, o anche dopo, Amadeus ha detto apertamente, che non sarebbe più il Festival di Sanremo.

Aggiungendo anche che non abbiamo la sicurezza che in quel periodo ci potremmo togliere la mascherina, e magari abbracciarci.

Facendo poi dei semplici conti, tra il pubblico, ci possono stare, con il distanziamento ben 380 persone nella platea, mentre la galleria rimarrebbe chiusa.

Quindi per il momento, secondo Amadues, o si fa adesso a marzo, oppure quest’anno non ci sarà il Festival di Sanremo.

E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con lui oppure no, magari facendo a maggio sarebbe sicuramente migliore la situazione?